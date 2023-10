Nach 95 Minuten, zwei Toren und drei Platzverweisen jubelten die Gäste vom SV Sulmetingen, als ob ihnen der erste Saisonsieg gelungen wäre. Die Spieler des SV Mietingen konnten mit dem 1:1 in dem Landesliga-Derby deutlich weniger anfangen.

„Die Freude ist riesengroß. Es war zwar nur ein Punkt, aber moralisch war es wie ein Sieg“, sagte SVS-Spielertrainer Jan Deiss nach einer Partie, die ihn sichtlich aufgewühlt hatte. „Wir haben zu neunt eine überragende läuferische Leistung gebracht, den Gegner immer gestresst und waren übers ganze Spiel die bessere Mannschaft“, fuhr Deiss fort.

Tatsächlich zeigten die Sulmetinger vor 588 Zuschauern von Beginn an eine starke kämpferische Leistung. Doch in der Anfangsphase hielt der SVM noch gut dagegen und fand die passenden Lösungen gegen die kompakte Defensive des Gegners. Felix Scheffold bot sich in der dritten Minute nach Vorarbeit von Robin Ertle früh die erste gute Möglichkeit, sein Schuss ging jedoch knapp vorbei. Erst Deiss und dann Torhüter Marco Pohl verhinderten bei der Doppelchance von Roland Mayer den Rückstand (10.). Eine Minute gelang dem Gastgeber aber der verdiente Führungstreffer: Nachdem Pohl den Schuss von Marius Meneghini abgewehrt hatte, reagierte Mayer am schnellsten und erzielte seinen fünften Saisontreffer.

Mietingen gibt Spiel aus der Hand

„Zehn Minuten nach dem 1:0 hören wir auf, Fußball zu spielen, hatten nicht mehr die nötige Intensität und bringen Sulmetingen so ins Spiel“, beschrieb SVM-Trainer Philipp Lang die Phase, in der sein Team das Spiel aus der Hand gab.

In der 19. Minute verzeichnete Sulmetingen seine erste Torannäherung durch einen Kopfball von Timo Herre. Wesentlich knapper wurde es eine Minute später, als Mietingens Ricardo Jerg eine scharfe Flanke fast ins eigene Tor abgewehrt hätte. Die Spielanteile waren nun gleichmäßig verteilt und auch die Gäste hatten längere Ballbesitzphasen, die nächsten beiden Abschlüsse gingen aber auf das Konto des SVM. Zunächst schoss Scheffold aus der Distanz ans Außennetz, dann wehrte Keeper Pohl einen Schuss von Ertle aus spitzem Winkel zur Ecke ab. Noch besser war auf der Gegenseite die Chance von Herre, dessen Kopfball nach Ecke von Manuel Pohl knapp am Pfosten vorbeistrich.

Rot für SVS-Kapitän

Sulmetingen legte nach der Pause gleich wieder giftig los, musste aber in der 51. Minute einen herben Rückschlag hinnehmen. Kapitän Frank Brehm kam auf Höhe der Mittellinie deutlich zu spät und fuhr Meneghini von hinten in die Beine. Oberliga-Referee John Bender schickte den Gäste-Kapitän mit Rot vom Feld. „Nach der Roten Karte hätte ich dann erwartet, dass wir mehr Chancen und Ruhe ins Spiel kriegen“, ärgerte sich SVM-Coach Lang. Stattdessen änderte sich nichts an den Kräfteverhältnissen. Die Gäste, bei denen Deiss aus der Fünferkette ins Mittelfeld gerückt war, blieben tonangebend und ihre Unterzahl machte sich nicht bemerkbar.

Zwei Distanzschüsse von Meneghini blieben lange Zeit die einzigen nennenswerten Abschlüsse der Gastgeber. Auch die Gäste taten sich in der Offensive schwer, wurden für ihren Einsatz aber belohnt. Nach einem langen Ball auf den linken Flügel schien Dominik Martin eigentlich in keiner aussichtsreichen Position, der Torjäger setzte sich aber gegen zwei Gegenspieler stark durch und markierte mit einem satten Schuss ins kurze Ecke seinen siebten Saisontreffer ‐ 1:1 (70.). Zwei Minuten später lenkte Marcel Rolser den Schuss von Fabio Dehler gerade noch zur Ecke ‐ die Gäste schienen dem Siegtreffer näher.

Elfmeterpfiff bleibt aus, Ertle trifft die Latte

In der 82. Minute sanken die Aussichten der Sulmetinger erneut, als Spielertrainer Deiss mit Gelb-Rot vom Platz musste. Doch auch die doppelte Unterzahl machte sich kaum bemerkbar und in der 89. Minute wäre dem SVS sogar fast der Lucky Punch gelungen. Doch weder ertönte nach dem Zweikampf zwischen Simon Di Romualdo und Max Maurer der mögliche Elfmeterpfiff, noch konnte Martin seinen Schuss vom 16er im Tor unterbringen. Die größte Chance der Partie hatte dann im direkten Gegenzug Ertle, der Ben Rodloffs flache Hereingabe am langen Pfosten jedoch nur an die Latte beförderte. In der Nachspielzeit ließ sich Rodloff noch zu einer Äußerung Richtung gegnerischer Bank hinreißen und musste ebenfalls frühzeitig vom Feld. Wenige Sekunden später war Schluss und Sulmetigen jubelte über ihren dritten Saisonpunkt wie über einen Sieg.

„Aus meiner Sicht ist es ein gerechtes Unentschieden. Am Schluss haben wir noch Glück, dass wir keinen Elfmeter kriegen. Auf der anderen Seite schießen wir an die Latte vor dem leeren Tor. Ich finde, wir haben zu wenig gemacht und deshalb wäre ein Sieg auch nicht verdient gewesen. Auf der anderen Seite hat Sulmetingen alles gegeben und dann passt das auch“, lautete das Fazit von Philipp Lang.

Deiss hadert mit Platzverweis

Die Freude von SVS-Spielertrainer Deiss über die starke Leistung seiner Mannschaft war ein wenig getrübt. „Die Platzverweise tun natürlich richtig weh. Mir macht es schon keinen Spaß mehr“, sagte Deiss. Vor seinem Platzverweis habe er eine Aktion seines Gegenspielers mit „Lachnummer“ kommentiert. „Ich frage mich, was wir noch sagen dürfen. Wir sind nun mal voller Emotionen. Das muss ein Schiedsrichter verstehen.“

SV Mietingen ‐ SV Sulmetingen 1:1 (1:0).

SVM: Wiemer ‐ Badstuber, Rauß (82. C. Glaser), Jerg, Di Romualdo ‐ Scheffold (68. S. Demuth), Rolser, Meneghini ‐ Rodloff, Mayer (77. A. Bösch), Ertle.

SVS: Mar. Pohl ‐ Miller (88. Gapp), Y. Werz, Herre, Deiss, Dehler ‐ Gashi, Ehe (64. Maurer), Brehm, Martin (90.+5 M. Stöferle) ‐ Man. Pohl (77. Hagel).

Tore: 1:0 Roland Mayer (11.), 1:1 Dominik Martin (70.).

Rote Karten: Frank Brehm wegen Foulspiels (51.), Ben Rodloff wegen Beleidigung (90.+4); Gelb-Rote Karte: Jan Deiss wegen Unsportlichkeit (82.).

SR: John Bender (Gomaringen). Z.: 588.