Mietinger Kegler unterliegen in Bad Wurzach

Beim Tabellenführer in Bad Wurzach gab es für die erste Mannschaft des KV Mietingen nichts zu holen. Trotz einiger guter Ergebnisse konnte kein Mannschaftspunkt gewonnen werden. Die TSG Bad Wurzach I siegte klar gegen den KV Mietingen I mit 8:0 (3472 : 3271) Mannschafsbester Spieler wurde Julian Waibel mit 593 Kegel. Weiter spielten: Johannes Schnapper (571/0), Udo Kist (543/0), Andreas Vogt (540/0), Jan Hölzle (518/0) und Marc Bogenrieder (506/0).

Dagegen konnte die zweite Mannschaft mit einem 5:1 Erfolg die Heimreise vom Bodensee antreten. Obwohl man im Startpaar ein sehr schlechtes Ergebnis zu verkraften hatte, drehten die Spieler noch durch drei gute Ergebnisse das Spiel. Das genaue Ergebnis: TSG Ailingen III - KV Mietingen II 1:5 (1839 : 1881). Es spielten: Kai Hölzle (525/1), Alexander Saiger (521/1), Walter Engelhardt (491/1) und Robert Waibel (344/0).

Die nächsten Spiele: U14 Spieltag in Bad Wurzach am Sonntag, 28. Januar, ab 11.30 Uhr, KV Mietingen - SKC Vilsingen. U10 Spieltag in Berg am Sonntag, 28. Januar, ab 13 Uhr.