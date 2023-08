Mietinger Damen erreichen die zweite Runde im Verbandspokal

In einer hart umkämpften, meist auf Augenhöhe stattfindenden und torreichen Pokalpartie konnte sich der SV Mietingen beim SC Unterzell/Reichenhofen am Ende mit 6:5 durchsetzen und die nächste Runde des Wettbewerbs erreichen.

Die SVM–Damen begannen stark und übernahmen das Spielgeschehen. Wie in der vergangenen Regionenliga–Saison praktiziert, gelang Lena Winter (7.) auch im Wettbewerb der neuen Saison ein direkt verwandelter Eckball zur 1:0 Führung für den SVM. Jessica Ganz (12.) erhöhte nach einer Kombination mit Marie Neuer und Leonie Miller auf 2:0. Die Heimelf gab nicht auf und verkürzte mit einem umstrittenen Strafstoß (20.) auf 1:2. Nach einem Steilpass, der die Mietinger Abwehr überraschte glich Unterzell zum 2:2 aus (23.). Erneut wurde der SVM mit einem langen Ball überrascht so ging die Heimelf mit 3:2 in Führung (30.). Mit einem weiteren Treffer (34.), bei der in der Mietinger Abwehr die Zuordnung fehlte, ging es mit 4:2 in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel waren wieder die Mietinger Damen an der Reihe. Mit einem Traumtor von Leonie Miller (53.), die das Leder im rechten Kreuzeck unterbrachte, verkürzte der SV Mietingen auf 4:3. Dieselbe Spielerin setzte nach einem Solo mit einem feinen Rückpass Leandra Saiger (61.) ein, die zum 4:4 Ausgleich einnetzte. In den spannenden Schlussminuten ging erst mal das Heimteam nach einem Mietinger Fehlpass mit 5:4 in Führung (78.). Mietingen gelang im Anschluss der 5:5 Ausgleich durch Leandra Saiger (81.), die einen Querpass von Leonie Miller verwandelte. Den Schlusspunkt setzte dann der SVM, eine missglückte Abwehr der Unterzeller Torhüterin setzte die an diesem Tag starke Leonie Miller (87.) zum am Ende verdienten 6:5 Erfolg ins Netz.