Mietingen lässt seine Anhänger lange zittern

Der SV Mietingen hat nach der Niederlage in Balingen auf die Erfolgsspur zurückgefunden, musste um die drei Punkte beim verdienten 2:1 (1:1) gegen Mitaufsteiger SV Baindt aber lange bangen.

SVM-Trainer Philipp Lang war zwar nicht mit den kompletten 90 Minuten zufrieden, sah letztlich aber einen verdienten Sieg seiner Mannschaft, der nach seinem Geschmack jedoch „zu knapp“ ausgefallen ist. „Wir haben am Ende einfach zu wenig Tore aus unseren Chancen gemacht.“

Gut gefiel Lang die Anfangsphase. Der SVM nahm gleich das Heft des Handelns in die Hand und verlagerte das Spielgeschehen ins vordere Drittel. Es brach gerade die zweite Spielminute an, als Roland Mayer den Ball aus 20 Metern an die Latte knallte. Die Szene blieb gefährlich, Marius Meneghini kam rechts im Strafraum an den Ball, behauptete sich stark und und bediente Dominik Glaser im Fünfmeterraum ‐ 1:0 (2.). Der SVM hielt den Druck hoch und hätte durch Robin Ertle (15.) und Marius Meneghini (19.) erhöhen können. Stattdessen profitierte der Gast auf der Gegenseite von Nachlässigkeiten der SVM-Defensive. Zunächst ließ sich Rechtsverteidiger Simon di Romualdo auf Höhe der Mittellinie den Ball von Jan Fischer abknöpfen. Dann klärte Marcel Rolser Fischers Hereingabe direkt vor die Füße von Johannes Kern, der den Ball aus 20 Metern zum Ausgleich (21.) in den Winkel drosch.

„Dann haben wir etwas den Faden verloren, hatten aber noch Aktionen vor der Halbzeit, wo du auf 2:1 stellen kannst“, sagte Lang. Diese Chancen boten sich Christian Glaser bei einem Kopfball (30.) sowie einer guten Schusschance aus 16 Metern (41.). Auf der Gegenseite klärte Ricardo Jerg gegen Kern, nachdem er ihm den Ball zuvor unfreiwillig vorgelegt hatte (44.).

Die zweite Halbzeit begann mit einer Doppelchance für Ben Rodloff vielversprechend. Anschließend verflachte die Partie jedoch. Mietingen blieb optisch überlegen, wirkte defensiv aber nicht immer souverän. Baindt war allerdings nicht in der Lage, die Mietinger Nachlässigkeiten auszunutzen. In der Schlussphase wurde der SVM dann wieder druckvoller. Im Mittelpunkt stand dann zweimal Christian Glaser. Zunächst verzog er nach schöner Vorarbeit von Ertle und Rodloff freistehend (81.), dann nutzte er aber das inkonsequente Abwehrverhalten der Gäste nach einem langen Ball von Rodloff und schob das Leder am herausstürmenden Gästekeeper Benjamin Walser ins Tor (83.). Ertle vergab anschließend zwei weitere gute Möglichkeiten, um für klare Verhältnisse zu sorgen

Baindts Trainer Jens Rädel fasste die Partie wie folgt zusammen: „Ich habe von meiner Mannschaft im Vergleich zu den Spielen zuvor ein gutes Spiel gesehen. Umso enttäuschender ist das Ergebnis, dass wir noch so ein blödes Gegentor kriegen, auch wenn noch ein paar gute Chancen für Mietingen dagewesen sind. Wir haben diszipliniert gespielt und gezeigt, dass wir etwas mitnehmen wollen. Es hat halt nicht gereicht. Mietingen hat immer wieder gezeigt, dass sie eine ordentliche Truppe beieinander haben. Nach vorne sind sie unfassbar schnell. Die Offensive ist normalerweise unsere Stärke, aber da hapert’s im Moment. Wir haben in den letzten vier Spielen ein Tor gemacht. Da sind wir einfach zu schwach gerade, um die Fehler auszunutzen. Da fehlt uns einfach die Kaltschnäuzigkeit.“

SV Mietingen ‐ SV Baindt 2:1 (1:1). SVM: Wiemer ‐ Badstuber, Rolser, Jerg, di Romualdo (66. Schick) ‐ Meneghini, C. Glaser (90.+2 Rauß) ‐ Rodloff, Mayer (66. Hagel) ‐ Ertle (90.+3 A. Bösch). SVB: Walser ‐ Kronenberger, Brugger (79. D’Ercole), Thoma, T. Szeibel (70. Camara) ‐ Kelmendi, M. Szeibel, Fischer, Fink ‐ Kern (46. Giggier), Dischl. Tore: 1:0 Dominik Glaser (2.), 1:1 Johannes Kern (21.), 2:1 Christian Glaser (83.). SR: Julian Kiefer (SC Geislingen). Z.: 325.