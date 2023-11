Mietingen kassiert Abreibung in Balingen

Der SV Mietingen hat in der Fußball-Landesliga Lehrgeld bezahlt. Der Aufsteiger unterlag im Spitzenspiel bei Tabellenführer TSG Balingen II mit 0:4 (0:2) und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Dennoch bleiben die Mietinger punktgleich mit Straßberg Zweiter in der Tabelle.

„Wir haben auch in dieser Höhe verdient verloren, weil Balingen in allen Belangen heute die bessere Mannschaft war“, respektierte Mietingens Trainer Philipp Lang das Ergebnis. Balingen sei spielerisch und im Kopf an diesem Tag wesentlich besser gewesen, insbesondere handlungsschneller in seinen Aktionen. Lediglich zwischen der fünften und 25. Minute hätte seine Mannschaft mithalten und mitspielen können und habe sich auch zwei gute Offensivaktionen erspielt. So hatte Roland Mayer mit einem Schuss Pech.

„Nach dem 0:1 war das allerdings zu Ende und der Gegner dominierte uns fast nach Belieben“, erklärte Lang. Balingens Noel Feher traf aus halbrechter Position flach ins lange Eck. Gespielt waren 27 Minuten. Der Gastgeber drängte auf das nächste Tor, spielte auf dem Kunstrasen ein hohes Tempo. Es dauerte nur elf Minuten, bis sich Samuel Schneider aus 20 Metern ein Herz fasste und sein Schuss durch ein Mietinger Bein unhaltbar für Keeper Timo Wiemer abgefälscht wurde. Mit dem 2:0 für die TSG ging man in die Pause, der SVM hatte große Probleme mit dem Spieltempo des Tabellenführers.

„Wir wollten natürlich nach der Halbzeit noch mal alles versuchen“, so Philipp Lang, doch diese Pläne wurden mit dem dritten Balinger Treffer nur drei Minuten nach der Pause durchkreuzt. Luis Sinz brauchte den Ball nach einem Standard am langen Pfosten freistehend nur noch über die Linie zu drücken. Die Partie war nun endgültig entschieden. Balingen schaltete einen Gang zurück, hatte aber weiterhin alles im Griff, der SVM konnte sich in der zweiten Halbzeit offensiv fast gar nicht in Szene setzen. Erst in Minute 71 gelang Robin Ertle mit einem Distanzschuss so was wie ein Abschluss. Der Ball wurde ebenfalls abgefälscht, Balingens Keeper konnte aber zur Ecke klären. Nur eine Minute später ein weiterer Versuch von Mayer per Freistoß. Keeper Duha Dogan parierte. Danach gaben beide Trainer ihren Spielern auf der Bank Gelegenheit zum Einsatz und wechselten munter durch. Zwingende Torchancen auf beiden Seiten gab es bis auf den vierten Treffer der TSG nicht mehr. Mateo Herceg war in der Nachspielzeit erfolgreich und stellte das Endresultat her.

TSG Balingen II- SV Mietingen 4:0 (2:0). SVM: Wiemer ‐ Di Romualdo (82. Bösch), Jerg, C. Glaser, Rolser (75. Rauß) ‐ Meneghini, Badstuber (46. D. Glaser), Scheffold, Rodloff (76. Demuth) ‐ Mayer (73. Hagel), Ertle. Tore: 1:0 Noel Feher (27.), 2:0 Samuel Schneider (38.), 3:0 Luis Sinz (48.), 4:0 Mateo Herceg (90. +1). SR: Christoph Busch (Horgenzell). Z.: 251.