Mietingen bietet weiteres Spektakel

7:5 gegen Riedlingen, 4:1 gegen Friedrichshafen und nun 3:3 nach 1:3-Pausenrückstand gegen den FV Ravensburg II. Die Heimspiele des SV Mietingen in der Fußball-Landesliga sind in dieser Saison ihr Eintrittsgeld wert. SVM-Trainer Philipp Lang war es dagegen schon „einen Tick zu unterhaltsam“. Schließlich geriet sein Team nach gutem Start durch eigene Fehler ins Hintertreffen, um dann aber nach der Pause umso stärker zurückzukommen.

Gleich mit der ersten nennenswerten Offensivaktion der Partie gingen die Gastgeber in Führung: Christian Glaser war bei einem Vorstoß gedankenschneller als die Abwehrspieler der Gäste, bediente rechts im Strafraum Ben Rodloff und der drosch den Ball ins Tor ‐ 1:0. Mietingen war nun gut im Spiel, lag aber wenige Minuten später zurück. In der Entstehung des Ausgleichs eroberte Ravensburgs Elias Gresser zunächst durch einen Check, den Schiedsrichter Steve Henriß als Körpereinsatz wertete, gegen Christian Glaser den Ball und scheiterte dann am glänzend reagierenden SVM-Keeper Nico Wiemer. Die folgende Ecke wurde zunächst abgewehrt und der Ball landete bei Ben Franca. Der spielte den Ball scharf nach innen, wo ihn Christian Glaser unglücklich ins eigene Tor lenkte.

Zwei Minuten später drohte eigentlich auch keine Gefahr, als Roland Mayer und Felix Scheffold in der gegnerischen Hälfte eine Freistoßvariante misslang. Ajdin Durakoivic brachte den Ball schnell nach vorne zu Amin Ajdarpasic, der sich die Chance zum 1:2 nicht entgehen ließ.

Mietingen verlor nun den Faden und Ravensburg übernahm die Kontrolle. Folgerichtig fiel das 1:3. Christian Glaser konnte zunächst noch Philipp Kirsamer an die Latte und zur Ecke abwehren. Doch den folgenden Standard konnten die Mietinger nicht entscheidend klären, der Ball fiel Innenverteidiger Robin Eschweiler vor die Füße und der musste nur noch einschieben. Die Chance zum 1:4 vergaben in der 36. Minute Gresser und Kirsamer, die bei einer weiteren Chance zu zögerlich vorgingen.

Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit meldete sich Mietingen zurück und kam durch Christian Glaser zu zwei guten Abschlüssen. „Nach dem 1:2 ist uns das Leben ein wenig verloren gegangen. Wir haben dann die Pause zum Wachrütteln gebraucht und die Wechsel, die uns das Leben wieder zurückgebracht haben“, sagte SVM-Coach Lang.

In den ersten 25 Minuten der zweiten Halbzeit spielte dann nur noch eine Mannschaft, der SVM. Und gleich die ersten beiden Torchancen saßen. Erst traf Mayer per Flugkopfball nach Rodloff-Flanke (48.), dann Ertle nach starker Vorarbeit von Christian Glaser (54.). Rodloff (59.) und Ertle (64., 69.) verpassten anschließend knapp die erneute Führung.

Anschließend konnten sich die Gäste dem Druck wieder etwas entziehen. Es entwickelte sich eine offene Schlussphase, jedoch blieben die Gastgeber das torgefährlichere. Die nächste Großchance hatten die Gäste, als Martin Bleile (77.) aus ungünstigem Winkel abzog, statt nach innen zu passen. Dann wieder der SVM: Ertle per Kopf nach einer Ecke (79.) und in der Nachspielzeit David Egle, der nach Zuspiel von Christian Glaser freistehend aus etwa acht Metern knapp über das Tor schoss.

„Nach dem 1:2 war Ravensburg präsenter auf dem Platz, das hätte ich eigentlich von meiner Mannschaft erwartet. Die zweite Halbzeit war dann so, wie wir uns das vorgestellt haben: Wir haben mutig Richtung Tor gespielt und hinten sauber wegverteidigt“, analysierte Lang. Nach einem 1:3 zurückzukommen sei eine gute Leistung, ergänzte er und bezeichnete es aber als Wermutstropfen, dass trotz guter Möglichkeiten nicht noch der Siegtreffer gelang.

Ravensburgs Coach Thomas Gadek sagte: „Wir waren die erste Halbzeit wirklich gut im Spiel und lagen verdient mit 3:1 in Führung. In der zweiten Halbzeit lassen wir uns etwas den Schneid abkaufen.“ Erst als seine Mannschaft weniger kompliziert gespielt habe, sei sie wieder gefährlich durch Konter geworden, sagte Gadek, der der vergebenen Chance von Bleile hinterhertrauerte: „Das Ding muss natürlich rein.“

SV Mietingen ‐ FV Ravensburg II 3:3 (1:3).

SVM: Wiemer ‐ Scheffold, Rolser (46. Rauß), Jerg, di Romualdo (46. Schick) ‐ D. Glaser (81. S. Demuth), C. Glaser, Meneghini, Rodloff ‐ Mayer (87. Egle), Ertle.

FV II: Fedorenko ‐ Kölle (65. M. Föger), Muntean, Eschweiler, Franca (90.+3 Franc) ‐ Bleile, L. Föger, Gresser (87. Altay), Durakovic ‐ Kirsamer, Ajdarpasic (73. Piersciecki).

Tore: 1:0 Ben Rodloff (6.), 1:1 Eigentor Christian Glaser (15.), 1:2 Amin Ajdarpasic (17.), 1:3 Robin Eschweiler (32.), 2:3 Roland Mayer (48.), 3:3 Ertle (54.). SR: Steve Henriß (Geislingen/Steige). Z.: 260.