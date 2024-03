Licht und Schatten bei den Mietinger Keglern

Der jüngste Spieltag brachte für die Aktiven des KV Mietingen unterschiedliche Befindlichkeiten. Während der KV Mietingen II souverän siegte, mussten die Kegler des KV Mietingen I eine unnötige Niederlage verkraften. Denn lange Zeit hatte die erste Mannschaft des KV Mietingen das Heimspiel gegen Königsbronn sicher im Griff. Bis weit in das Schlusspaar lag man immer noch deutlich in Führung. In den letzten beiden Sätzen wurde der Vorsprung jedoch verspielt, was letztlich zu einer 3:5 Niederlage führte. Das Ergebnis: KV Mietingen I - SVH Königsbronn II 3:5 (3175 : 3183)

Es spielten: Johannes Schnapper (559/1), Jan Hölzle (542/1), Marc Bogenrieder (540/0), Andreas Vogt (536/1), Udo Kist (504/0) und Georg Brausch (494/0).

Die zweite Mannschaft brachte dagegen ein sehr gutes Heimspiel auf die Bahn. In Verbindung mit der extrem schwachen Leistung des Gegners resultierte daraus ein 6:0 mit über 450 Kegeln Unterschied in der Gesamtkegelzahl.

KV Mietingen II - SKC Vilsingen III 6:0 (1993 : 1541)

Es spielten: Kai Hölzle (515/1), Alexander Saiger (508/1), Dieter Kist (498/1) und Thomas Heine (472/1).

Die nächsten Spiele:

Bezirksmeisterschaft Jugen am Samstag und Sonntag, 9. und 10. März, in Friedrichshafen und Berg

SKC Vilsingen I - KV Mietingen I am Samstag, 16. März, 12.30 Uhr

KV Mietingen II - SKG Balingen II am Samstag, 16. März, 12.30 Uhr