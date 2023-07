Laufen verboten

„Stopp — Freistoß für Blau — Du bist gesprungen“, so hat das Kommando von Jan Ceylinger, der die Pilotveranstaltung für „Walking Football“ im Fußballbezirk Riß auf dem Mietinger Sportgelände gelautet. Das war sehr gewöhnungsbedürftig für die ehemaligen 14 Leistungsfußballer, die ihre Fußballstiefel schon vor Jahren an den Nagel gehängt hatten, bei diesem ersten Versuch im „Walking Football“.

Insgesamt waren 30 Interessierte und eine Frau, im Alter zwischen 50 und 75 Jahren, der Einladung des Bezirksvorsitzenden Siegfried Kühner für die Pilotveranstaltung gefolgt. Sie kamen aus den Fußballvereinen Baltringen, Schönebürg, Schwendi, Attenweiler und Mietingen. Zudem waren zwei Mitglieder des Bezirksvorstands Riß dabei.

Jan Ceylinger und Thomas Proksch vom Württembergischen Fußball–Verband (WFV) erläuterten den Anwesenden, was es mit dem „Gehfußball“ auf sich hat. „,Walking Football‘ wird schon seit 2011 in England gespielt“, sagte Ceylinger, beim WFV zuständig für den Freizeitsport. „Von dort aus nahm ,Walking Football‘ seinen Weg über die Niederlande zu den Vereinen Schalke 04 und Bayer Leverkusen.“

„Die Erfinder vom ,Walking Football‘ stellten sich die Frage: Wie müsste Fußball sein, dass man diesen Sport auch noch im hohen Alter spielen kann, damit er der Gesundheit förderlich ist und man vor allem Spaß und Bewegung hat“, sagte Thomas Proksch, der beim WFV Abteilungsleiter für den Spielbetrieb ist. Mit den Regeln für „Walking Football“ trat diese neue Sportart dann seinen Siegeszug auf der Insel an und gewann immer mehr Anhänger.

Auch der WFV steht dieser neuen Sportart sehr positiv gegenüber und bietet den Vereinen hierfür seine Unterstützung an. 2022 brachte Erich Lämmle, als Vertreter für den Freizeit– und Breitensport des Bezirks Riß, die Vision vom „Walking Football“ von einer Tagung des WFV mit nach Biberach. Beim Bezirksvorsitzenden Kühner stieß dies auf offene Ohren, war es ihm doch schon lange ein Anliegen, wie man ehemalige Fußballer am Ball und an der Kameradschaft halten könnte. Ganz neu war Kühner allerdings diese neue Art von Fußball nicht, da er einen der Pioniere für „Walking Football“ aus dem Ruhrpott, Peter Colmsee, persönlich kannte.

Bevor in Mietingen jedoch die Premiere für das erste „Walking Football“-Spiel laufen konnte, erläuterte Ceylinger die Regeln. Diese lauten: Nicht laufen — nur gehen, der Ball darf nicht über Hüfthöhe gespielt werden, harter körperlicher Kontakt und Fouls sind verboten, es wird ohne Abseits gespielt und ohne Torwart, die Spieleranzahl beträgt sechs gegen sechs (flexibel) und der Platz misst 21 x 42 Meter (flexibel).

Dass selbst das „Warm machen“ Spaß machen kann, zeigte Ceylinger mit verschiedenen Übungen, bei denen sich immer zwei Spieler gegenüberstanden und sich den Ball zuwarfen oder zuspielten. Dass man auch beim Gehen ins Schwitzen kommen kann, konnte man den Spielern nach dem Spiel ansehen. Ihr Eindruck nach dem Testspiel fiel aber durchweg positiv aus.

Auch das Fazit des Bezirksvorsitzenden Kühner war nach der Veranstaltung positiv. „Ich möchte, dass ,Walking Football‘ auch im Bereich Riß möglich ist, denn es hat fast nur positive Aspekte, wie Bewegung, Spaß, Gesundheit und vor allem die Geselligkeit nach den Spielen“, sagte er. „Auch Frauen können gern bei diesem Sport mitmachen. Eigentlich ist es ein Sport von fünf bis 85 Jahren und man muss nicht zwingend früher ein guter Fußballspieler gewesen sein. Wir würden uns freuen wenn sich diese neue Sportart auch bei uns im Bezirk Riß etablieren würde.“

Der nächste Termin zum „Walking Football“ findet laut Siegfried Kühner am Mittwoch, 9. August (Beginn: 19 Uhr) auf dem Sportgelände in Mietingen statt. Weitere Infos gibt es per E-Mail ([email protected]).