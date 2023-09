KV Mietingen steht im Berzirkspokal-Halbfinale

Der KV Mietingen ist gut in die neue Saison gestartet und steht im Halbfinale des Bezirkspokals.

Oberliga Südwürttemberg

SF Friedrichshafen II ‐ KV Mietingen I 2:6 (3138 : 3239)

Einen sehr guten Start in die neue Saison erwischte die erste Mannschaft beim Auswärtsspiel in Friedrichshafen. Mit einer kompakten Mannschaftsleistung wurde das Spiel dominiert und gewonnen. Tagesbester Spieler wurde Georg Brausch mit 574 Kegel. Weiter spielten: Udo Kist (560/1), Marc Bogenrieder (536/1), Johannes Schnapper (525/1), Julian Waibel (524/0) und Andreas Vogt (520/0).

Bezirksklasse A Oberschwaben/Zollern

TSG Ailingen g ‐ KV Mietingen II 2:4 (1358 : 1877)

Auch die zweite Mannschaft konnte mit einem Auswärtserfolg in die neue Saison starten. Da beim Gegner nur drei Spieler in die Wertung gingen, wurde in der Gesamtholzahl eindeutig gewonnen. Es spielten: Dieter Kist (480/1), Robert Waibel (475/0), Kai Hölzle (469/0) und Manuel Arnold (453/1).

Bezirkspokal:

KV Mietingen ‐ SKC Berg 5,5:2,5 (3132 : 3069)

Beim Bezirkspokal zeigte der KV Mietingen eine durchwachsene Leistung. Am Ende setzte man sich trotzdem gegen die Gäste aus Berg durch und somit ins Halbfinale einziehen. Es spielten: Georg Brausch (557/1), Udo Kist (546/0,5), Julian Waibel (534/1), Marc Bogenrieder (513/0), Andreas Vogt (500/1) und Jan Hölzle (482/0).

Am Samstag, 23. September, spielt die erste Mannschaft zu Hause gegen die TSG Bad Wurzach I (Start: 15 Uhr). Zuvor empfängt die zweite Mannschaft die TSG Ailingen II (Start: 12.30 Uhr).