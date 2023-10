KV Mietingen mit gemischten Gefühlen

Ein Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen ‐ das ist die Bilanz der Spiele des KV Mietingen am vergangenen Wochenende.

KV Gerstetten I ‐ KV Mietingen I 3:5 (3173 : 3206)

Die erste Mannschaft zeigte in der Oberliga Südwürttemberg ein gutes Spiel beim Auswärtserfolg in Gerstetten. Durch eine geschlossene Leistung konnte man den knappen Vorsprung über die ganze Partie verteidigen. Es spielten: Jan Hölzle (562/1), Johannes Schnapper (559/1), Marc Bogenrieder (535/0), Andreas Vogt (524/0), Udo Kist (521/1) und Julian Waibel (505/0).

KV Mietingen I ‐ SKC Vilsingen I 4:4 (3094 : 3139)

In einem vorgezogenen Spiel trennte sich die erste Mannschaft gegen die Gäste aus Vilsingen mit einem 4:4 Unentschieden. Aufgrund einiger schwacher Ergebnisse konnte man in der Gesamtkegelzahl nicht mithalten. Georg Brausch sicherte mit der Tagesbestleistung von 585 Kegel gegen den stärksten Gästespieler das Unentschieden. Weiter spielten: Johannes Schnapper (527/1), Andreas Vogt (520/1), Udo Kist (500/1), Jan Hölzle (500/0) und Marc Bogenrieder (462/0).

KSC Ravensburg ‐ KV Mietingen II 6:0 (1981 : 1847)

Ohne Chance war die zweite Mannschaft beim Auswärtsspiel in Ravensburg in der Bezirksklasse A Oberschwaben/Zollern. Von Beginn an lief man einem deutlichen Rückstand hinterher, welchen man gegen das gut spielende Heimteam nicht mehr aufholen konnte. Es spielten: Alexander Saiger (489/0), Norbert Blank (456/0), Dieter Kist (454/0) und Manuel Arnold (448/0).

KV Mietingen ‐ TSG Bad Wurzach II 2:4 (1402 : 1626)

Auch die neu formierte Jugendmannschaft hat ihr erstes Saisonspiel in der Bezirksliga Oberschwaben/Zollern U14 absolviert, wobei einige ansprechende Leistungen zu sehen waren. In der Endabrechnung wurde das Spiel leider mit 2:4 Punkten verloren. Es spielten: Finn Bailer (414/1), Simon Barth (410/1), Marina Barth (309/0) und Helena Barth / Lukas Nohr (269/0).

Am Samstag, 14. Oktober, trifft der KV Mietingen I um 15 Uhr auf den SKV Albstadt I. Zuvor spielt die zweite Mannschaft um 12.30 Uhr gegen die TSG Bad Wurzach III.