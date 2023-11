Eine Woche vor dem Gipfeltreffen bei der TSG Balingen II hat der SV Mietingen in der Fußball-Landesliga seinen zweiten Tabellenplatz untermauert. Im Duell der Aufsteiger gelang den Mietingern von 360 Zuschauern ein 7:2 (1:0)-Sieg gegen den SV Hohentengen. Vor allem in Durchgang zwei setzte der Gastgeber deutliche Akzente im Spiel nach vorn.

„In der zweiten Halbzeit waren die Laufwege besser und auch die finalen Pässe fanden den Abnehmer“, sagte Mietingens Kapitän Robin Ertle, der selbst auch zweimal erfolgreich war und sein Torkonto auf nunmehr neun Treffer erhöhte. Ähnlich sah dies Trainer Philipp Lang. Seine Mannschaft habe nach der Pause das Tempo deutlich erhöht und zielstrebiger Richtung gegnerisches Tor gespielt. Zudem habe natürlich die Gelb-Rote Karte für Hohentengens Spielmacher Manuel Sommer eine Rolle gespielt.

Für Kollege Fabian Beckert, Spielertrainer der Gäste, war dies sogar die entscheidende Szene des Spiels und eine krasse Fehlentscheidung des Schiedsrichters. „Gelb war in Ordnung, mehr nicht, was auch der Schiri zunächst so gesehen hatte“, haderte Beckert massiv mit dem Unparteiischen Max Angenendt. Allerdings hatte der SV Mietingen durch einen Doppelschlag von Felix Scheffold in Minute 55 und 57 schon für die 3:1-Führung der Gastgeber gesorgt.

Doch der Reihe nach. In Durchgang eins hatte der Tabellenzweite sehr viel Mühe, sich durch die kompakte Abwehr der Gäste durchzuspielen. Nur einmal gelang dies, als Sören Demuth nach 17 Minuten zum 1:0 traf. Hohentengen verteidigte alles andere weg und versuchte es mit langen Bällen auf die beiden körperlich robusten Torjäger Lukas Stützle und Coach Fabian Beckert. Stützle war es dann auch, der sieben Minuten nach der Halbzeit der Ausgleich gelang. „Eine Art Weckruf für uns“, waren sich SVM-Trainer Lang und Kapitän Ertle einig.

Anschließend fielen die Treffer wie reife Früchte. Fast jeder Schuss aufs Hohentenger Tor war drin. Ertle und der eingewechselte Co-Spielertrainer Christian Glaser trafen jeweils zweimal, wobei der siebte Treffer ein echtes Slapstick-Stück war. SVH-Keeper Manuel Müller warf sich nach einem Missverständnis bei eigenem Abschlag auf den Ball. Mietingen führte den indirekten Freistoß sofort aus und Glaser traf. Danach hatten Roland Mayer und Timo Hagel noch die Treffer acht und neun auf dem Fuß, Stützle das dritte Tor für seine Mannschaft. Insgesamt ging der Sieg auch in dieser Höhe nach einer deutlichen Steigerung in Halbzeit in Ordnung.

„Wir fahren jetzt sehr selbstbewusst am kommenden Wochenende nach Balingen, wollen auch dort was holen und als einzige Mannschaft ungeschlagen bleiben“, so Robin Ertle. Philipp Lang kündigte noch die eine oder andere Trainingseinheit auf Kunstrasen an, um in Balingen optimal vorbereitet zu sein.