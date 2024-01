Johannes Angele ist einer der jüngsten Metzgermeister in der Region

Walpertshofen hat einen neuen Metzgermeister. Der erst 18-jährige Johannes Angele hat vor Kurzem vor der Prüfungskommission der Handwerkskammer Schwaben seine Meisterprüfung im Fleischerhandwerk mit Erfolg abgelegt.

Beruf wurde 18-Jährigem in die Wiege gelegt

Johannes Angele steht an diesem Morgen im elterlichen Betrieb in Walpertshofen. Auf dem Plan steht die Herstellung von Würsten. Das Metzgerhandwerk hat bei der Familie Angele lange Tradition. Bereits der Großvater war Metzgermeister, sein Vater ist es auch - der Beruf wurde dem jungen Mann quasi in die Wiege gelegt. „Schon mit fünf Jahren hat Johannes fleißig im Betrieb mitgeholfen“, berichtet sein Vater Rudi Angele, Chef der Landschlächterei Angele. Seither habe ihn das Metzgerhandwerk nicht mehr losgelassen.

Nach seiner Schulzeit, in der er vor und nach dem Unterricht im Betrieb immer präsent ist, beschließt er 2020, eine Ausbildung zum Fleischer bei der Metzgerei Maucher in Illertissen zu beginnen. Nach drei Jahren hält er seinen Gesellenbrief in den Händen. Im Anschluss besucht er von September bis Dezember den Meisterkurs der Fleischerschule in Augsburg. „Man ist nach der Ausbildung im Schulischen noch richtig drin“, erläutert er seine Entscheidung, so früh mit der Meisterschule zu beginnen. Rudi Angele ist froh, dass dies den jungen Metzgern heute so möglich ist. Als er seine Lehre absolvierte, waren die Regeln noch strikter: „Ich musste erst drei Jahre als Gesellen arbeiten.“

Einer der jüngsten Metzgermeister im Land

In dem zwölfwöchigen Vollzeitkurs wurden insgesamt acht Fleischer-Gesellinnen und 34 Fleischer-Gesellen unterrichtet und auf die Meisterprüfung vorbereitet. Am Ende konnten alle ihren Meisterbrief in Empfang nehmen. Mit seinen 18 Jahren war Johannes der jüngste Absolvent des Kurses. Und auch insgesamt ist Johannes Angele damit einer der jüngsten Fleischermeister in der Historie der Fleischerschule in Augsburg. „Wir hatten schon 18-jährige Absolventen, aber nur ganz wenige. Jüngere gab es bisher noch nicht“, teilt Sascha Schneider, Pressesprecher der Handwerkskammer Schwaben auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Ich mache es schon von klein auf und die Arbeit macht mir Spaß. Johannes Angele

Am 13. Dezember vergangenen Jahres bekam Johannes Angele seinen Meisterbrief bei einer Feierstunde offiziell überreicht. „Ihr seid nun gerüstet, einen Betrieb zu leiten und auszubilden“, sagte Kammerpräsident Hans-Peter Rauch. Aktuell ist für Johannes Angele jedoch noch nicht an eine Betriebsübernahme zu denken. „Und ich bin ja auch noch da“, meint Vater Rudi und schmunzelt. Doch der Grundstein dafür ist gelegt. „Er ist damit ein wichtiger Garant für das Fortbestehen dieses Handwerks“, ergänzt Mutter Antonie Angele.

Weitere Überlegungen um seine Zukunft

Momentan arbeitet der junge Metzgermeister noch zwei Tage in seinem alten Ausbildungsbetrieb und drei Tage in der Walpertshofer Landschlächterei. Rund 100 Schweine und 15 Rinder schlachtet der elterliche Betrieb pro Woche. Seit jeher fasziniert Johannes Angele die Vieh-Annahme und der Schlachttag am Montag. „Ich mache es schon von klein auf und die Arbeit macht mir Spaß“, sagt er. Auch das Abwechslungsreiche gefällt ihm am Metzgerhandwerk. Neben dem Schlachten und Zerlegen ist auch der Partyservice Johannes’ Steckenpferd. Hier kümmert er sich um sämtliche Vorbereitungen bis zum Service vor Ort. „Die Leute freuen sich und man kommt ins Gespräch“, schildert Johannes Angele.

Und wie sieht bei einem so fleißigen jungen Mann die Freizeit aus? In seiner Freizeit betreibt Johannes gemeinsam mit dem Vater eine kleine Landwirtschaft mit 90 Schafen und 20 Rindern. Gelegentlich hilft er auch noch in einem anderen landwirtschaftlichen Betrieb aus. „Manchmal muss man ihn fast bremsen“, sagt der Vater. Für seine Zukunft stellt Johannes Angele bereits die nächsten Überlegungen an: Die Ausbildung zum Fleischsommelier fände er spannend.