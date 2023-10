„Sunrise Schlager-Stadl“

Dieses Duo bringt Schlagerstars in die Region

Mietingen / Lesedauer: 1 min

Das Duo Sunrise lädt ein in den „Schlager-Stadl“. (Foto: Veranstalter )

Neben Michael Hirte kommen auch G. G. Anderson, Nicki und Liane zu dem Konzertabend in Mietingen. So kommt man an Tickets.

Veröffentlicht: 10.10.2023, 17:00 Von: sz