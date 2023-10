Holzbetrieb „Bewusst Besonders“ zieht mit anderen Betrieben zusammen

Tische und Bänke aus heimischem Holz, kein Stück wie das andere: Dieser Philosophie haben sich die Freunde Joshua Hänn und Julian Kögel vor etwa drei Jahren verschrieben und ihr Projekt auf den Namen „Bewusst Besonders“ getauft (die SZ berichtete). Nachdem der Betrieb vor einiger Zeit seinen Ausstellungsraum von Schwendi nach Mietingen verlegt hat, steht Mitte Oktober die nächste Veränderung bevor: „Bewusst Besonders“ wird zusammen mit drei anderen Projekten in eine größere Halle in Mietingen ziehen und dort gemeinsam ausstellen.

Am Sonntag, 15. Oktober, ist es soweit: Hänn und Kögel weihen die neue Ausstellungshalle in der Robert-Bosch-Straße in Mietingen ein. Mit ihnen zusammen werden auch die Firmen „KSV Natursteinwelt“ aus Biberach, „Boden Concept“ Mietingen sowie die Innen- und Außengestaltung „Liv your home“ dort einziehen. Die Idee dahinter: Künftig wollen die vier befreundeten Firmen zusammenarbeiten, weil sie finden, dass die Projekte einander ideal ergänzen.

Sehen, was zusammenpasst

„Der Kunde erkennt viel besser, welcher Stein, welcher Belag und welcher Tisch gut zusammenpassen. So sieht man den Zusammenhang“, erklärt Joshua Hänn und nennt beispielhaft einen „Showroom“, den man für Ausstellungsstücke künftig gemeinschaftlich nutzen wird. „Raumgefühl Hoch Vier“ nennt sich das neue Konzept ‐ angelehnt an die vier Betriebe, die künftig zusammen ausstellen werden. Zu Hänn und Kögel dazu stoßen Markus Holder vom Natursteinhandel, Dennis Schumacher für das Bodengeschäft sowie Sandra Berger-Vuckovic als „Interior Designerin“ für Innen- und Außengestaltung.

Gemeinsam werde man in der Halle unterschiedliche Wohnbereiche darstellen, erklärt Hänn. Zu verschiedenen Böden im modernen, skandinavischen oder auch mediterranen Stil, kommen Tische aus Holz und Stein sowie verschiedene Bodenbeläge.

Acht Meter langer Tisch aus einem Guss

Zudem freut sich Hänn besonders, dass ihm das neue Konzept die Möglichkeit gibt, sich einen langjährigen Traum zu erfüllen: Für die neue Halle konnte er mit Kögel zusammen einen acht Meter langen Tisch anfertigen ‐ ganz im Stile von „Bewusst Besonders“ selbstredend ohne Leim in einem Stück. Diesen wollen die Freunde künftig unter anderem für Business-Events oder Architektenschulungen verwenden.

Der anstehende Umzug ist der nächste Schritt in der Entwicklung von „Bewusst Besonders“ ‐ einem Projekt, das für Hänn in der Gartenhütte seiner Großmutter begonnen hatte. Mittlerweile stellt das Zwei-Mann-Team individuell gestaltete Tische her, egal, ob Ess- und Wohnzimmertische, Steintische für draußen oder auch Business-Tische mit integriertem USB-Anschluss oder induktiver Lademöglichkeit. Zudem liefern die beiden mittlerweile bis nach Liechtenstein oder in die Schweiz aus.

Die Unternehmensphilosophie

„Die Menschen wollen langfristige Produkte“, erklärt Hänn den Umstand, dass sich sein Betrieb weiterhin gegen die kostengünstigere Konkurrenz behaupten kann. Massenanfertigungen schließt er für „Bewusst Besonders“ nach wie vor aus. „Das wäre einfach nicht unsere Philosophie. Ein Tisch muss individuell besonders und aus regionalem Holz gefertigt sein“, so Hänn.

So wollen sich die beiden auch künftig Zeit nehmen, um mit den Kunden über ihre Vorstellungen zu sprechen und erst im Anschluss mit der Fertigung beginnen. Doch zunächst geben sie sich ganz der Vorfreude hin auf den 15. Oktober ‐ zugleich verkaufsoffener Sonntag in Mietingen.