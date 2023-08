Hochkarätiges Testspiel: FC Bayern kommt nach Mietingen

Drei Tage nach dem Finale der Frauenfußball–WM in Australien und Neuseeland steigt in Mietingen ein hochkarätiges Testspiel zweier Bundesligisten. Im Evo–Sportpark treffen am Mittwoch, 23. August, der deutsche Frauen–Meister FC Bayern München und die TSG 1899 Hoffenheim aufeinander. Einlass ist ab 17 Uhr, Anstoß ist um 18 Uhr.

Die Partie kam laut dem SVM–Vorsitzenden Manuel Kühner, er ist gemeinsam Chef des Orgateams mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Bernd Radnick, auf Vermittlung der beiden Rolser–Schwestern Nicole (Teammanagerin des FC Bayern München) und Nadine (Co–Trainerin der TSG 1899 Hoffenheim) zustande, deren Heimatverein der SV Mietingen ist.

Hoffen auf Gwinn–Einsatz

„Die Vorfreude ist jetzt schon riesig. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und wir sind in regelmäßigem Kontakt mit beiden Vereinen. Wir freuen uns auf ein klasse Event“, sagt Kühner. „Beide Mannschaften werden in bestmöglicher Besetzung auflaufen. Ich hoffe darauf, dass beim FC Bayern auch Giulia Gwinn dabei ist, die ja leider nach ihrer Verletzung nicht ins WM–Aufgebot berufen wurde.“