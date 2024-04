Ein Abend voller Emotionen und musikalischer Brillanz hat der Kirchenchor St. Laurentius Mietingen unter der Leitung von Joachim Hayd mit dem Poporatorium „Emmaus“ von Thomas Gabriel den Zuhörern in der Mietinger Kirche geboten. Begleitet von Projektsängern und dem Orchester brillierte der Chor durch klare Textverständlichkeit, saubere Intonation und herausragendes Zusammenspiel zwischen Chor, Solisten und Orchester.

In sechs beeindruckenden Bildern erzählte Thomas Gabriel in unterschiedlichen Musikstilen die letzten Tage Jesu. Die Zuhörer wurden mitgenommen auf die verzweifelte und verstörte Reise von Kleophas und Thekla nach den schrecklichen Ereignissen des Paschafestes in Jerusalem. Kleophas wurde gesanglich in emotionaler Weise mit schöner Baritonstimme von Josef Ganser verkörpert. Thekla seine Gefährtin, ebenfalls sehr ergreifend gesungen, von der jungen Altistin Laura Welte. In ihren Erinnerungen wurden die schönen Zeiten mit Jesus lebendig, besonders im Hause des Zöllners, wo herrliche Klezmerklänge erklangen und Joachim Knoll an der Klarinette brillierte.

Als Thekla Jesus zur Mittagszeit begegnete, spendete er Trost mit den Worten „Seht die Lilien auf dem Feld“, begleitet von fetzigen Klängen des Orchesters. Doch auch Choräle und Sinfonien im Stil Bachs wurden mit Engagement und exzellentem Klang dargeboten.

Die Verurteilung Jesu, der mit klarer und kraftvoller Tenorstimme von Thomas Ströbele gesungen wurde, und sein Tod am Kreuz wurden durch eine aufschreiende E-Gitarre eindrücklich dargestellt. Während Kleophas und Thekla ihrem Begleiter, der sich als Jesus herausstellte, von der leeren Grabstätte berichteten wechseln sich Zweifel und Hoffnung ab, bis sie in Emmaus, beim Brechen des Brotes, Jesus erkannten. Jubel brach aus, als der Chor verkündete: „Wir laufen nun wieder aufrecht und fangen neu an zu leben!“

Auch die in Nebenrollen fungierenden Solisten Carina Rolser, Carolin Füller, Thomas Ruther und Herbert Denzel überzeugten mit stimmlicher Präsenz und beeindruckender Leidenschaft. Lang anhaltender Beifall und stehende Ovationen waren der verdiente Lohn für die Künstler und ihre gelungene Darbietung.