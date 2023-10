Mietingen

Grünes Licht für Erweiterung der Grund- und Werkrealschule Mietingen

Mietingen / Lesedauer: 3 min

Auf dieser Fläche (grau eingezeichnet) von etwa 19 mal 13 Meter soll der Anbau an die GWRS Mietingen-Schwendi am Schulstandort Mietingen wachsen. Durch die vom Gemeinderat beschlossene dreistöckige Schulhauserweiterung entstehen neue Räume für Unterricht und Betreuung. (Foto: Gemeinde Mietingen )

Zum Schulhausanbau an der südöstlichen Seite der GWRS Mietingen-Schwendi am Standort Mietingen hat der Gemeinderat in jüngster Sitzung sein Einvernehmen erteilt. Entschieden haben sich die Räte für einen dreistöckigen Anbau mit Unterrichts- und Betreuungsräumen.

Veröffentlicht: 21.10.2023, 05:00 Von: Christian Reichl