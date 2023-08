Fußballfest in Mietingen: Zum Fußball–Bundesliga–Test der Frauenmannschaften des FC Bayern München und der TSG 1899 Hoffenheim strömten 2200 Zuschauer in den Mietinger Sportpark. Neben einem unterhaltsamen 2:2 im Testspiel unter Wettkampfbedingungen bot sich für Fußball–Fans zudem die Möglichkeit, sich im Anschluss an die Partie Autogramme ihrer Heldinnen zu sichern.

Lina Magull am Ball: Einige Nationalspielerinnen testen am Mittwochabend in Mietingen. (Foto: Frederic Schenkel )

Die Bundesliga kommt nach Mietingen — dem Heimatort der Schwestern Nadine und Nicole Rolser. Während Nicole als Spielerin deutsche und englische Meisterin wurde und mittlerweile Teammanagerin beim deutschen Meister FC Bayern München ist, fungiert Nadine als Co–Trainerin bei der TSG Hoffenheim. Am Mittwochabend erfüllten sich die Schwestern einen Traum: ein Bundesligavorbereitungsspiel in ihrer Heimat.

Diese Nationalspielerinnen sind gekommen

Empfohlene Artikel Mietingen Hochkarätiges Testspiel: FC Bayern kommt nach Mietingen q Mietingen

Bereits eine Stunde vor Anpfiff ist der Sportpark in Mietingen gefüllt, egal ob auf der Tribüne, an den Essens– und Getränkeständen oder an den Banden am Spielfeldrand. „Wir haben viel Zeit in die Planungen und den Aufbau investiert. Dass so viele Leute kommen, hätten wir nicht gedacht“, sagt der Vorsitzende des SV Mietingen Manuel Kühner. Und nicht nur zahlreiche Zuschauer sind gekommen, sondern auch die Mannschaften schicken hochrangige Fußballerinnen auf den Rasen.

Wir haben viel Zeit in die Planungen und den Aufbau investiert. Dass so viele Leute kommen, hätten wir nicht gedacht. Vorsitzende des SV Mietingen Manuel Kühner

So sind beispielsweise die frisch von der WM aus Australien zurückgekehrten Nationalspielerinnen Sydney Lohmann und Lina Magull im Aufgebot des FC Bayern München, darüber hinaus sind auch Klara Bühl und Lea Schüller in Mietingen vor Ort. Ebenso ist Nationalspieler Giulia Gwinn im Kader, nimmt nach Kreuzbandriss aber zunächst auf der Ersatzbank Platz. Mit in den Landkreis Biberach gereist, sind unter anderem auch DFB–Kickerin Linda Dallmann sowie die dänische Nationalspielerin Pernille Harder. Für Hoffenheim spielte auch Nationalspielerin Paulina Krumbiegel.

Die Spielerinnen des FC Bayern München und der TSG Hoffenheim laufen auf den bestens präparierten Rasen in Mietingen ein. (Foto: Frederic Schenkel )

Comeback von Giulia Gwinn

In der ersten Halbzeit gehen beide Teams jeweils einmal in Führung. Während für die TSG Hoffenheim Paulina Krumbiegel und Erëleta Memeti treffen, netzt Jovana Damnjanović für den FC Bayern gleich zweimal. Nach bloßem Test fühlt es sich an diesem Abend nicht immer an, zahlreiche Zweikämpfe zeigen klar, dass es beiden Teams wenige Wochen vor dem Saisonstart ums Gewinnen geht.

2200 Zuschauer strömen nach Mietingen zum Bundesliga-Testspiel. (Foto: Frederic Schenkel )

Die zweite Halbzeit bleibt trotz einiger guter Tormöglichkeiten ohne Treffer — und hat in der 60. Minute dennoch ein Highlight zu bieten. Die Ailingerin Giulia Gwinn feiert ihr Comeback, frenetisch gefeiert vom Mietinger Publikum.

Das ganze Dorf ist da

Unter den Zuschauern sind viele Bayern–Fans, die stellenweise aus München nach Mietingen gereist sind. „Ich bin bei jedem Spiel, von der Champions–League bis zum Testspiel“, sagt Andi, der zahlreiche Fan–Banner mitgebracht hat und mit seinen Freunden die Mannschaft lautstark anfeuert. Unter anderem befinden sich viele Fußballerinnen und Fußballer aus Mietingen unter den Fans. Unter ihnen ist Svenja, die seit einigen Monaten in Mietingen Fußball spielt. „Über unseren Rasen laufen jetzt deutsche Nationalspielerinnen“, sagt die 16–Jährige.

Ich glaube, das ganze Dorf ist da. SV-Mietingen-Trainer Denis Maier

Auch SV–Trainer Denis Maier ist die Freude anzusehen. „Ich glaube, das ganze Dorf ist da“, sagt er. Auf ein „verletzungsfreies und gutes Spiel“ hofft Franz, der aus Mietingen kommt und früher Nicole Rolser trainieren durfte. „Ihr Talent hat man schon früh erkannt“, erinnert er sich.

Comeback nach Kreuzbandriss: Ab der 60. Minute spielt Giulia Gwinn mit und verstärkt den FC Bayern München. (Foto: Frederic Schenkel )

Mutter der Rolser–Schwestern im Glück

Er ist nicht der einzige, der eine enge Verbindung zu den Rolser–Schwestern hat. Selbstredend sind unter anderem auch Onkel Anton sowie Mutter Mathilde in Mietingen. „Ich bin einfach für beide“, erklärt Anton. Mathilde stimmt zu und spricht von einer „bombastischen Sache für Mietingen“. „Mein Mann und ich schauen immer zu, wenn wir Zeit haben“, sagt sie. „Schon immer haben wir unsere Töchter zu jedem Spiel gefahren und dann auch überall besucht, wo sie gespielt haben.“ Und dann fügt sie hinzu: „Wir sind sehr stolz.“

Der Verein steckt da viel Energie rein. Dass es dann so viel Zuspruch für ein Testspiel gibt, ist fantastisch. Mietingens Bürgermeister Robert Hochdorfer

Stolz ist auch Mietingens Bürgermeister Robert Hochdorfer. Sonst drücke er dem VfB Stuttgart die Daumen, bei diesem „Top–Event für Mietingen“ sei er einfach neutral. Insbesondere lobt er das Sportgelände: „Der Verein steckt da viel Energie rein. Dass es dann so viel Zuspruch für ein Testspiel gibt, ist fantastisch.“

Autogrammjagd nach Abpfiff

Bis spät in den Abend nehmen sich die Spielerinnen beider Teams im Anschluss an die Partie Zeit, Autogramme zu geben und mit ihren Fans für ein Foto zu posieren.

Junge Fußballfans auf Autogrammjagd: (von links) Lenny, Jonas, Emil, Marlene und Leo. (Foto: Frederic Schenkel )

Das freut die emsigen Autogramm–Jäger, wie die Freunde Marlene, Jonas, Lenny, Emil und Leo, die unter anderem aus Erbach und Schöneburg zum Spiel gekommen sind. Traurig dürfte Mietingen an diesem Abend niemand verlassen.

Das sagen die Rolser–Schwestern

Sie ist mit den Bayern deutsche und mit dem FC Liverpool englische Meisterin geworden, und trotzdem freut sie sich jedes Mal, im Heimstadion des SV Mietingens zu sein: Nicole Rolser ist die Freude nach Abpfiff anzusehen. „Was die Menschen hier abgerissen haben, ist der Wahnsinn. Und der Rasen ist einfach top“, sagt die Teammanagerin des FC Bayern München.

Stellenweise bis aus München sind die Bayern-Fans nach Mietingen gekommen und feuern ihre Mannschaft lautstark an. (Foto: Frederic Schenkel )

Ihre Schwester, Nadine Rolser, zeigt sich ebenfalls begeistert von der Stimmung. „Da können sich viele eine Scheibe von abschneiden“, sagt die Co–Trainerin der TSG Hoffenheim und fügt lächelnd hinzu: „Allerdings hätten wir gerne gewonnen.“