Für diese Investitionen stellt Mietingen Geld in den Haushalt ein

Diese Projekte und mehr will die Gemeinde Mietingen in 2024 angehen: Die Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (oben links), die Neugestaltung des Mietinger Friedhofs (oben rechts), den Anbau an die Schule in Mietingen (unten links) und die Sanierung der Eintrechter Straße (unten rechts). Rund sechs Millionen Euro hat die Gemeinde für alle Investitionen in den Haushalt eingestellt.

(Foto: Christian Reichl und dpa )