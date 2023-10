Ein Hauch von Allgäu schwebt in der Luft

Der sechste Mietinger Viehscheid in Aufhofen hat mit mehr als 100 Tieren stattgefunden. Über 800 Besucher kamen aus nah und fern zu dem Viehscheid.

„Es war nicht selbstverständlich dass der Viehscheid nach der langen Coronazeit in diesem Jahr nach vier Jahren Pause wieder stattfindet“, berichteten die Hauptorganisatoren Biobauer Thomas Rolser und Cheforganisator Sigge Kühner. „Aber unsere Jungen mit Lorena und Jonathan Rolser, sowie Jenny Bokan drängten darauf, dieses Fest unbedingt durchzuführen.“ Die Veranstaltung sei wichtig für das Dorfleben, für Jung und Alt und für den Zusammenhalt, wieder unbeschwert zu feiern“, war ihre Argumentation. Planung und Ausrichtung lag in diesem Jahr hauptsächlich in den Händen der Jungen, sagten Kühner und Rolser.

Pünktlich setzte sich der Viehscheid-Troß in Bewegung, angeführt von der Viehscheidkapelle, einer Abordnung des Musikvereins „Lyra Mietingen“. Die große Herde aus über 100 Kühen und Rindern wurde angeführt von der festlich geschmückten Leitkuh, die Thomas Rolser am Strick vorbei an den dichtgedrängten Zuschauern führte. Die Kühe sind jeden Tag auf der Weide und werden nur zum täglichen Melken und Füttern in den Stall gebracht. Jugendliche in Lederhosen und Dirndln führten die Tiere von den Wiesenhängen ins Aufhofer Tal. Die Jungrinder mit ihrem Temperament waren für die Viehhüter eine Herausforderung, diese möglichst ruhig und geordnet durch den Aufhofer Weg zu führen.

Johannes Angele hatte mit seinen Eseln allerdings eine noch größere Herausforderung. Sie machten dem Sprichwort „Du sturer Esel“ alle Ehre, indem sie nicht immer in die Richtung laufen wollten, wie ihre Führer das wollten. Einfach hatte es Josef Angele mit seinen circa 20 Gänsen. Sie folgten ihm geschlossen auf Schritt und Tritt und schnatterten kräftig. Wahrscheinlich wären sie ruhiger gewesen, wenn sie gewusst hätten, dass bald Martinstag ist.

Für die Kindergartenkinder und ihre Erzieherinnen ist der Viehscheid jedes Mal ein besonderes Erlebnis, wenn sie daran teilnehmen. Diese vielen Tiere und Menschen beeindrucken sie sehr. Wenn sie ihre Eltern und Großeltern am Wegrand unter den Zuschauern sehen, wird kräftig gewunken. Die größeren Jungen und Mädchen fuhren mit ihren Tretgokarts auf der Aufhofer Rennbahn und hatten viel Spaß.

Dass auf einem Bauernhof nicht nur Kühe und Rinder leben, wurde im Festzug von Buben und Mädchen gezeigt. An der Leine führten sie Ziegen, Schafe, Hunde und in geschmückten Handleiterwagen Hasen und Hühner vorbei an den Menschenmassen. Nicht zuletzt fehlen auch Pferde auf einem Bauernhof nicht. Drei Reiterinnen führten den Festumzug an, drei Haflingerpferde an der Leine bildeten den Schluss des Festumzugs.

Pferdestärken ließen sich aber nicht nur auf Beinen, sondern im Umzug auch auf Rädern bewundern. Gepflegte Oldtimerbuldogs, Unimogs und sogar ein alter Mähdrescher wurden von ihren Besitzern entlang des Aufhoferbächles gelenkt. Wenn der Zug anhielt, dann wurde vom Buldog aus Moschd an die Zuschauer ausgeschenkt.

Da das Wetter an diesem Tag besser wie erwartet war, verweilten die Festbesucher nach dem Umzug noch lange außerhalb des Viehscheidstadels und betrachteten die alten Zugmaschinen genauer oder ließen sich an den verschiedenen Verkaufsständen verwöhnen. Im Feststadel heizte die Viehscheidkapelle mit flotter Musik den Biertischsitzern ein und sorgten für eine gute Stimmung. In diesem Sinne übernahm abends die Zwei-Mann-Band „Tiroler Herz“. Als später die Mietinger Fußballmannschaft mit ihren Fans nach ihrem Sieg gegen Mengen eintraf, war die Stimmung auf dem Höhepunkt im Stadel.

Alles in allem, waren die Veranstalter nach dem Fest mehr wie zufrieden. Thomas Rolser und Cheforganisator Sigge Kühner bilanzierten: „Der Aufwand hat sich gelohnt. Viele Menschen hatten Freude. Wir sind dankbar, dass wir so viele freiwillige Helfer und Unterstützer hatten, und wir hoffen, dass wir einen großen finanziellen Erlös haben, den wir wieder einer sozialen Einrichtung zukommen lassen.“