Wenn Stefanie Wagner mit ihrem gelben Käfer unterwegs ist, sorgt sie fast immer für Aufsehen. „Die Leute lächeln alle und sind freundlich. Das ist wunderschön“, sagt die 39–Jährige aus Walpertshofen. Sonnengelb heißt die Farbe, mit der ihr ebenfalls 39 Jahre alter Wagen lackiert ist. Nicht verwunderlich also, dass für viele die Sonne aufzugehen scheint, wenn die Walpertshofenerin damit an ihnen vorbeiflitzt — wobei flitzen hier vielleicht etwas übertrieben ist.

Laut der Käferfahrerin schafft ihr 34 PS starker Oldtimer 80, vielleicht auch mal 100 Kilometer pro Stunde. Mehr dann aber auch nicht. Auch eine Servolenkung und Bremsverstärker gibt es nicht. „An dem ist alles noch original“, sagt Wagner. Nur ein Mal habe sie ihn nachlackieren lassen, damit sich der Rost nicht in die Karosserie fressen kann.

Auch der Innenraum ist gelb

Das Innenleben des Käfers ist beinahe genauso farbenfroh wie der sonnengelbe Lack. Die Sitze sind nicht nur mit einem alten, gelben Cordstoff überzogen, dessen Geruch Stefanie Wagner als „wie bei Opa aufm Sofa“ beschreibt. Der Innenraum ist auch über und über mit Sonnenblumen dekoriert. Sogar ein Duftbaum in Form einer Sonnenblume baumelt vom Rückspiegel und es gibt zwei Modellautos zu entdecken, die in Farbe und Modell dem echten Käfer entsprechen, sogenannte „Mexiko–Käfer“, wie Wagner betont.

„Auch meine Schüler lieben meinen gelben Käfi mit den Sonnenblumen“, erzählt Wagner, die an der Friedrich–Adler–Realschule in Laupheim Mathe, Sport und AES (Alltagskultur, Ernährung und Soziales) unterrichtet. Im nun zu Ende gegangenen Schuljahr hingen nach Unterrichtsende einmal ein paar Löwenzahnblüten am Scheibenwischer des Käfers, „Bettscheißer“, wie Wagner die als Unkraut verschriene Pflanze nennt. Ohne diese abzunehmen, sei sie dann nach Hause gefahren. „Lieb gemeinte Blumengrüße von meinen Schülerinnen.“

Passend zur Farbe ihres Käfers hat Stefanie Wagner den Innenraum mit einem Dutzend Plastiksonnenblumen geschmückt. (Foto: Anna Berger )

Gelber Käfer ist zum Markenzeichen geworden

Wer sich mit Stefanie Wagner unterhält, merkt schnell: Die 39–Jährige mit den grünen Augen und dem rötlich gefärbten Haar und ihr quietschgelbes Auto passen zusammen wie Topf und Deckel. Wagners offene, quirlige Art hat wie der gelbe Käfer die Fähigkeit, Menschen zum Lachen zu bringen.

Da der mit Plastiksonnenblumen geschmückte Käfer zu so etwas wie ihrem Markenzeichen geworden ist, empfand die Lehrerin es als eine Art persönliches Geschenk, als aus dem Schachtdeckel gegenüber von ihrem Haus in Walpershofen vor kurzem eine Sonnenblume wuchs (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). „Ich konnte durch den Schlitz im Zaun von meiner Terrasse auf die Blume schauen“, erzählt Stefanie Wagner und deutet lachend auf die Straße, wo die mittlerweile verblühte Sonnenblume noch immer aus dem Schachtdeckel ragt.

Was der gelbe Käfer mit der Sonnenblume von Walpertshofen zu tun hat

Ganz generell verbindet die lebenslustige Frau mit der Sonnenblume eine besondere Geschichte. Sie hat die Blume beim Unkrautjäten nicht nur instinktiv stehen lassen, die Blume wurde auch von ihrer zehn Jahre alten Tochter mit Wasser und Erde versorgt, erzählt sie. „Ich kann kein Unkraut sehen. Das ist so ein Tick von mir. Aber da dachte ich: Mal sehen, was draus wird.“ Ganz vielleicht wurde die Pflanze sogar von ihrem Sohn gepflanzt. Das zumindest behauptet der Vierjährige. Wie er das gemacht habe? „Mit Joghurt, Kaffee, Wasser und Nüssen“, sagt er stolz und grinst.

Vielleicht war es aber auch der afghanische Herr aus der Nachbarschaft, der gerne Sonnenblumenkerne knackt und isst, mutmaßt Wagner. Oder doch ein Vogel? Jedenfalls habe die Blume perfekt zu ihrem Käfer gepasst und, genauso wie das sonnengelbe Gefährt, habe es die Menschen erfreut. „Die haben immer wieder angehalten, um ein Foto zu machen“, erzählt die Frau mit dem sonnigen Gemüt.

Der „Kafi“ springt jedes Frühjahr wieder an

Passend zur Farbe Sonnengelb nutzt Stefanie Wagner ihren „Käfi“ nur in der schönen Jahreshälfte. Von November bis März ist er abgemeldet. Als treuer Freund springe er nach seinem Winterschlaf jedes Mal wieder an, sagt seine Besitzerin.

Wie viele Kilometer ihr gelber Kleinwagen schon zurückgelegt hat, kann Stefanie Wagner nicht sagen. Die Kilometeranzeige ist fünfstellig. Aktuell steht sie auf rund 98.000 Kilometer. Sobald 99.999 Kilometer überschritten sind, fängt die Anzeige wieder bei 0 an. „Ich glaube, der ist schon ein paar Mal rundgelaufen“, sagt Wagner.

Von Mietingen zurück nach Mietingen

Gekauft hat die 39–Jährige das gleichaltrige Auto vor rund 16 Jahren. Damals war die aus Obersulmetingen stammende Frau gerade zum Lehramtsstudium in Weingarten und suchte in der Region nach einem Käfer. „Das war so ein Traum von mir“, sagt sie. Fündig wurde sie ausgerechnet in Walpertshofen, wo sie heute mit ihrer Familie lebt. Stefanie Wagner bricht in schallendes Gelächter aus in Anbetracht dieses beinahe schicksalshaften Zufalls. Der Mann der damaligen Verkäuferin habe ihr schon häufiger gesagt, dass er den Wagen gerne zurückkaufen würde. „Aber den geb ich nicht mehr her.“