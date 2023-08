Die Bundesliga gastiert in Mietingen - vor Rekordkulisse

Ein breites Lächeln setzen Nadine und Nicole Rolser auf: Die Schwestern stammen aus Mietingen, Nadine ist mittlerweile Co-Trainerin der TSG Hoffenheim, Nicole ist als Spielerin deutsche und englische Meisterin und nun Teammanagerin beim deutschen Meister FC Bayern München.

Mehr als 2000 Zuschauer sind nach Mietingen geströmt, darunter auch zahlreiche Fans aus München (Foto: Frederic Schenkel )

Am Mittwochabend trafen beide Schwestern mit ihren Vereinen zum Bundesliga-Test aufeinander - vor mehr als 2000 Zuschauern im Sportpark in Mietingen, der Heimstätte des SV Mietingen.

Giulia Gwinn in Mietingen

Von überall her sind die Fans geströmt, stellenweise auch aus München oder Friedrichshafen. Sie sollten zahlreiche Fußballstars zu sehen bekommen, darunter zahlreiche Nationalspielerinnen wie Lina Magull oder Giulia Gwinn.

Junge Menschen aus der Gegend auf Autogramm- und Trikotsuche: (von links) Lenny, Jonas, Emil, Marlene und Leo. (Foto: Frederic Schenkel )

Das Spiel ist an diesem Abend nur zweitranging. Viel wichtiger sind die vielen lachenden Gesichtern an den Getränkeständen, ebenso wie die emsigen Autogramm- und Trikotjäger, die sich in der Pause und nach Abpfiff auf ihre Heldinnen stürzen. Und dennoch bietet auch die Partie gute Unterhaltung. Eine turbulente ersten Halbzeit, in der beide Teams in Führung gehen, endet 2:2 - dies ist trotz einiger Möglichkeiten im zweiten Durchgang auch der Endstand. Ein Abend, der keine Verlierer kennt.

Auch Giulia Gwinn ist nach Mietingen gekommen und spielt ab der 60. Minute mit. (Foto: Frederic Schenkel )

Ein ausführlicher Bericht mit vielen Stimmen folgt morgen.