Julian Städele (Foto links) hat von der HWK Ulm für seine herausragenden Leistungen in der Ausbildung zum Steinmetz und Steinbildhauer ein Stipendium erhalten. Der Beruf hat in seiner Familie lange Tradition. Auf mehr als 130 Jahre Erfahrung in dem Handwerk kann die Firma Naturstein Städele in Mietingen zurückblicken.

(Foto: Christian Reichl )