Der Aufsteiger SV Mietingen geht die Spielzeit 2023/24 in der Fußball–Landesliga IV mit dem Ziel Klassenerhalt an. Im Saisonauftaktspiel gastiert der SVM im Derby beim FV Olympia Laupheim (Anstoß: Freitag, 18 Uhr).

Auf SVM wartet mehr Qualität

In der Spielzeit 2022/23 hatte sich der SV Mietingen überlegen den Meistertitel in der Bezirksliga Riß und damit den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga gesichert. 15 Punkte betrug am Ende der Vorsprung des SVM (113:25 Tore) auf den Tabellenzweiten SV Ochsenhausen. „Das war eine überragende Saison“, sagt SVM–Chefcoach Philipp Lang. „Wir wollen versuchen, diesen Schwung und das Selbstvertrauen mit in die Landesliga zu nehmen. Klar ist aber auch, dass dort ein anderer Wind weht. Die Mannschaften werden mehr Qualität haben, da werden Fehler konsequenter bestraft.“

Mit der Vorbereitung ist Lang rückblickend sehr zufrieden. „Die Mannschaft hat sehr gut gearbeitet“, so der 40–Jährige. „Wir haben eine absolut homogene Mannschaft, die Stimmung ist gut.“ Die neuen Spieler hätten sich menschlich wie sportlich super integriert und bringen den Verein weiter.

Drei Zugänge mit Landesliga–Erfahrung

Sechs Zugänge hat es in der Sommerpause gegeben, drei davon — Simon Di Romualdo (kam von TV Oeffingen), Christoph Rauß (SC Schönebürg) und Steffen Sandmaier (TSV Pfaffenhausen) — bringen bereits Landesliga–Erfahrung mit. „Alle neuen Spieler bringen ein gutes Potenzial mit und sind noch entwicklungsfähig. Sie haben auch eine neue Dynamik reingebracht, der Konkurrenzkampf ist dadurch größer geworden. Das ist nur förderlich“, sagt Lang. „Es war auch notwendig, dass der Kader größer geworden ist, denn der war bisher auf Kante genäht.“

Ein Abgang schmerzt besonders

Das Steffen Burry künftig nicht mehr dabei sein wird — er spielt künftig für Mietingens „Zweite“ — tut laut dem SVM–Coach menschlich wie sportlich richtig weg. „Er ist nicht umsonst Kapitän gewesen. Er ist nicht zu ersetzen, das müssen wir im Kollektiv auffangen.“

Der Kern der Mannschaft ist ansonsten zusammengeblieben und kennt die Landesliga. „Die Liga wird für uns eine riesen Herausforderung. Die Qualität der Liga hat zugenommen. Der Klassenerhalt wird dadurch eine große Aufgabe“, sagt Lang. „Wir wissen aber um unsere Qualitäten. Das Potenzial die Liga zu halten, hat die Mannschaft absolut.“

Neuland für den Trainer

Für Lang selbst ist die Landesliga Neuland, auch als Spieler war der frühere Oberliga–Kicker (FV Illertissen, Stuttgarter Kickers II, SSV Ulm 1846) dort nie aktiv. „Das ist auch für mich als Coach eine neue Herausforderung, auch vom Aufwand her, was die Spielbeobachtungen angeht. Darauf freue ich mich riesig, vor allem auf die Spiele gegen etablierte Spitzenmannschaften wie Albstadt, Wangen, Olympia Laupheim oder Friedrichshafen“, sagt der Inhaber der B+-Trainerlizenz.

Wer die größten Konkurrenten des SV Mietingen im Kampf um den Klassenerhalt sein werden, findet er ganz schwierig zu sagen. „Wir sollten uns auch nicht auf die Konkurrenz, sondern auf unsere Aufgaben konzentrieren und diese lösen.“

Große Vorfreude aufs Derby

Die Aufgabe zum Saisonstart mit dem Derby beim FV Olympia Laupheim hat es in sich für den SV Mietingen. „Das Spiel ist schon lange Thema. Da fiebern alle drauf hin, das ist ein Knallerspiel zum Auftakt. Die positive Anspannung und Freude wachsen täglich“, so Lang. „Die Favoritenrolle ist klar, Laupheim ist eine Spitzenmannschaft. Wir als Aufsteiger sind Außenseiter.“

Aber es sei auch der erste Spieltag. „Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, dann können wir Laupheim weh tun und das wollen wir tun. Wir wollen etwas Zählbares einfahren.“

SV Mietingen: Personelle Veränderungen im Überblick

Zugänge: Simon Di Romualdo (TV Oeffingen), David Egle (SV Äpfingen), Marius Meneghini, Felix Scheffold (beide FV Olympia Laupheim, A–Jugend), Christoph Rauß (SC Schönebürg), Steffen Sandmaier (TSV Pfaffenhausen).

Abgänge: Logan O´Callaghan (TSV Sauerlach), Dominik Burry (SV Mietingen II).

Trainer: Philipp Lang (wie bisher), Christian Glaser (Co–Spielertrainer/wie bisher).

Vorjahresplatzierung: Meister der Bezirksliga Riß.

Saisonziel: Klassenerhalt.

Meisterschaftsfavorit: FC Wangen, FC 07 Albstadt.