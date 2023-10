Der Aufsteiger SV Mietingen empfängt in der Fußball-Landesliga den SV Sulmetingen (Anstoß: Samstag, 16 Uhr). Es ist ein Derby mit unterschiedlichen Vorzeichen. Der Tabellenzweite Mietingen (24:14 Tore/19 Punkte) hat noch kein Spiel verloren, Schlusslicht Sulmetingen (9:19 Tore/2 Punkte) steht noch ohne Sieg da.

Lang sieht keinen Favoriten

Vor Wochenfrist gewann der SV Mietingen mit 3:1 beim TSV Straßberg. „Der verdiente Sieg gibt weiter Selbstvertrauen, da wir eine Mannschaft geschlagen haben, die bis dahin zu Hause unbesiegt war“, sagt SVM-Cheftrainer Philipp Lang. „Ich war zufrieden, auch wenn wir den Sack früher hätten zumachen können.“

Die Partie gegen Sulmetingen werde nun wieder eine Herausforderung. „Das wird ein schwieriges Spiel. Wir freuen uns auf das Derby, da zählt der Tabellenstand aber nichts“, so Lang. „Wir haben auch gegen Ochsenhausen gesehen, wie schwierig so ein Spiel sein kann. Für mich gibt es keinen Favoriten.“

Respekt vorm SV Sulmetingen

Sulmetingen sei eine sehr kampfstarke Mannschaft, die defensiv sehr organisiert spiele. „Mit Dominik Martin, Manuel Pohl und Frank Brehm hat der SVS sehr gute Offensivspieler und ist auch bei Standards stets gefährlich“, so der SVM-Cheftrainer. „Wir sind gewarnt vor dem Gegner und werden ihn keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Es wird ein brisantes, heißes Derby.“

Sulmetingen habe mehr Druck. Auch deshalb erwartet Lang einen hoch motivierten Gegner. „Das Allerwichtigste ist, von Beginn an in puncto Aggressivität und Teamgeist da zu sein“, sagt der 41-Jährige. „Zudem wollen wir natürlich unsere offensiven Qualitäten auf den Platz bringen. Das Ziel ist ganz klar ein Sieg.“

Fehlen werden dem SV Mietingen am Samstag neben dem langzeitverletzten Dominik Gertler auch Dominik Glaser und Lukas Schick. Fraglich ist Christian Glaser.

Lange Ausfallliste beim SVS

Deutlich länger als beim SVM ist die Ausfallliste beim SV Sulmetingen: Johann Wesinger, Patrick Roth, Florian Werz, Julian Guther, Manuel Werz und Thomas Stöferle sind alle verletzt. Offen ist noch, ob Timo Herre mitwirken kann. „Es ist durchaus möglich, dass auch wieder Spieler aus der ,Zweiten‘ im Kader stehen werden“, so SVS-Spielertrainer Jan Deiss, der wie Philipp Lang ein heißes Derby erwartet.

Vergangenes Wochenende hatte der SV Sulmetingen beim 0:1 gegen den TSV Heimenkirch die siebte Saisonniederlage kassiert. „Das Spiel war absolut okay, auch die defensive Leistung. Blöd war halt der individuelle Fehler, der zum Gegentor geführt hat. So etwas kann aber passieren“, so Deiss. „Das Spiel war wieder ein Schritt nach vorn, darauf lässt sich aufbauen.“

Ruhe trotz misslicher Tabellenlage

Im anstehenden Derby sei alles drin. „Ein Derby hat andere Gesetze. Wir freuen uns auf das Spiel und wollen Mietingen ein Bein stellen“, sagt der SVS-Spielertrainer, für den der SVM klarer Favorit ist. „Mietingen spielt bisher eine super Saison als Aufsteiger. Der SVM ist bockstark in der Offensive, hat sich auch defensiv mittlerweile stabilisiert und derzeit das Momentum auf seiner Seite.“

In Sulmetingen sehne man sich den ersten Sieg herbei. „Der Glaube an den Klassenhalt ist weiter da, die sechs Punkte Rückstand zum rettenden Ufer lassen sich schnell drehen“, so Deiss. „Im Verein ist es weiter ruhig. Wir gehen sachlich und strukturiert an die Problemstellungen ran und erarbeiten so sukzessive Lösungen.“

Deiss setzt auf schnelle Umschaltmomente

Auch am Samstag werde man taktisch weiter so spielen wie bisher. „Das heißt, wir werden aus einer kompakten Defensive heraus agieren und wollen über schnelle Umschaltmomente zu Toren kommen“, erläutert der SVS-Spielertrainer. „Ziel ist es, etwas Zählbares mitzunehmen. Dafür werden wir alles tun.“