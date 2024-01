Der Musikverein Baltringen begeistert beim Jahreskonzert

Der Musikverein Baltringen präsentierte am Samstag, 16. Dezember, sein Jahreskonzert, das nach intensiver Vorbereitung mit großer Freude vor einem zahlreichen Publikum aufgeführt wurde. Unter der Leitung von Tobias Birk bot der Musikverein Baltringen ein breites Spektrum an musikalischen Darbietungen.

Das Konzert begann mit „Olympica“, einer Komposition von Jan van der Roost mit sanften Tönen und abwechslungsreichen Rhythmen. Es folgte eine kraftvolle Interpretation von „Infinity“ von Mathias Wehr, die das Publikum mit ihrer Dynamik und Harmonie begeisterte. Der erste Teil des Konzerts endete mit dem Stück „TinTin - Prisoners of the Sun“ von Dirk Bossé, welches die Geschichte von Tim und Struppi vertont.

Nach einer kurzen Pause eröffnete das Orchester den zweiten Teil des Konzerts mit „Dragon Fight“ von Otto M. Schwarz. Mit kräftigen Tönen, einem vollen Orchesterklang, gepaart von geheimnisvollen Melodien, verstand es der Musikverein Baltringen, das Publikum zu fesseln und für einen Moment in eine andere Welt zu entführen. Es folgte der Klassiker „Moment for Morricone“ von Johan de Meij und zum Abschluss „A Tribute to Michael Jackson“ von Naohiro Iwai. Mit beeindruckenden Soli an der Posaune, der Trompete und dem Saxophon bewies das Orchester einmal mehr seine Professionalität und musikalische Vielfalt.

Das Publikum zeigte seine Anerkennung mit anhaltendem Applaus. Tobias Birk bedankte sich am Ende des Abends bei den Musikern für ihr Engagement und das entgegengebrachte Vertrauen. Sein Dank galt auch dem Publikum, das mit seiner Anwesenheit und Begeisterung zum Erfolg des Abends beigetragen hat.

Mit dem Marsch „Mit vollen Segeln“ von Klaus Strobl beendete der Musikverein Baltringen sein Jahreskonzert und hinterließ ein begeistertes Publikum. Im Rahmen des Jahreskonzertes sind zahlreiche Mitglieder des Musikvereins Baltringen für langjährige aktive Zugehörigkeit und nicht zuletzt für vorbildliches Engagement in alle Bereichen des Vereinslebens geehrt worden.

Die Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre Mitgliedschaft erhielten: Leni Blersch (Querflöte), Luca Gantner, (Tenorhorn/Bariton), Maurice Gantner (Schlagzeug), Lea Jehle (Querflöte), Mia - Julie Schultheis (Tenorhorn/Bariton). Für 20 Jahre Mitgliedschaft erhielt Matthias Traub (Schlagzeug) die Ehrennadel in Silber für 20 Jahre aktive Tätigkeit. Für 30 Jahre Mitgliedschaft erhielt Hubert Huchler die Ehrennadel in Gold. Für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielt Hans-Peter Müller (Flügelhorn) die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief