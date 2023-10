Mit dem Collegium Vocale Celje aus Slowenien ist Ende Oktober für einige Tage ein Chor von Weltformat zu Gast in Mietingen und konzertiert am Sonntag, 29. Oktober, zusammen mit dem Vokalensemble Red Mäps unter dem Motto „Begegnungen“.

Der Besuch war bereits für das Frühjahr 2020 geplant und musste aufgrund der Pandemie leider abgesagt werden. Entsprechend groß ist die Freude auf beiden Seiten, dass jetzt endlich ein Besuch stattfindet. Eine lange Freundschaft verbindet Chorleiterin Bernarda Preloznik Kink und Chorleiter Joachim Hayd.

Der Gastchor steht auf der Interkultur-Weltrangliste der gemischten Chöre auf Platz 18 und hat in den vergangenen Jahren mehrfach internationale Wettbewerbe gewonnen. Das Publikum erwartet ein hochkarätiges Programm, in dem je einen Teil der Gastchor und die red mäps übernehmen, ergänzt durch gemeinsam vorgetragene Stücke. Auf dem Programm der beiden Chöre stehen Werke bedeutender Komponisten der Vergangenheit aber auch der Gegenwart. So das von John Rutter zur Hochzeit von Prinz William und seiner Frau Kate, komponierte „This is the Day“. Ebenso wird mit „Cantate Domino“ von den red mäps ein Werk des in Schönebürg lebenden Komponisten Johannes Köppl, der auch an Orgel und Klavier begleiten wird, zu Gehör gebracht.

Mit der Messe von Tilen Slatkan bringt der slowenische Chor Collegium Vokale Celje Musik eines der zur Zeit angesagtesten Komponisten Sloweniens zu Gehör. Zum besonderen Charme des Konzertes werden sicher die slowenischen Volksweisen und Stücke in der Muttersprache der Gäste beitragen. Höhepunkt wird ohne Zweifel, wenn sich die beiden Chöre in Mendelssohn-Bartholdys Motette „Richte mich Gott“ zu einem Klangkörper vereinen.

Neben dem gemeinsamen Konzert stehen persönlicher Austausch, Proben und ein Tagesausflug auf dem Programm. Die slowenischen Gäste sind in Familien in und um Mietingen untergebracht, zu denen zum Teil ebenfalls freundschaftliche Beziehungen bestehen.

Das Konzert „Begegnungen“ findet am Sonntag, 29. Oktober, um 18 Uhr in der St. Laurentius-Kirche in Mietingen statt. Karten zu zwölf Euro gibt es an der Abendkasse.