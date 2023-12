Betrunken, ohne Gurt und ohne Führerschein unterwegs

Einer Polizeistreife ist am Dienstag in Mietingen ein Dacia aufgefallen, der gegen 13.30 Uhr in der Bölkowstraße unterwegs war. Laut Polizeibericht hatte die Fahrerin den Gurt nicht angelegt. Die Beamten stoppten das Auto an, um die Frau zu kontrollieren. Dabei konnte sie ihren Führerschein nicht vorzeigen. Die Polizei ermittelte daraufhin, dass die 58-Jährige keinen Führerschein besitzt. Außerdem roch die Frau nach Alkohol, was durch einen Test bestätigt wurde. Die Frau musste ihr Auto stehen lassen. Auf sie kommen nun mehrere Anzeigen zu.