Berührender musikalischer Kreuzweg der Jugend 2000

Ein berührender musikalischer Kreuzweg mit bewegenden Liedern von Ulrike Zengerle hat in Mietingen stattgefunden. Pfarrer Johnson Kalathinkal und die Band der Jugend 2000 in der Diözese Rottenburg Stuttgart hatten zu dieser besonderen Veranstaltung eingeladen. Dies teilt der Kirchengemeinderat mit.

Die Kirchenbesucher erlebten eine stimmungsvoll beleuchtete St.-Laurentius-Kirche, die in violettes Licht, der Farbe der Fastenzeit, gehüllt war. Nach einer kurzen Begrüßung und Ansprache durch Pfarrer Johnson Kalathinkal waren die Besucher dazu eingeladen, in Vorbereitung auf Ostern ganz persönlich den letzten Weg Jesu mitzugehen und das Geschehen auf sich wirken zu lassen.

In 14 Stationen tauchten die Teilnehmer in Betrachtungen und Impulsen von Julia Denzel in das Leiden und das Erlösungswerk Jesu ein, das jeweils mit einem zugehörigen Lied musikalisch nahegebracht wurde. In den rund eindreiviertel Stunden kamen dabei zarte bis impulsive, emotionale und nahegehende Melodien zum Klingen, die die Band zu den Menschen trug. „Man merkt wie viel Herzblut da drinsteckt, es sind bewegende Texte und Lieder, wunderschön gespielt und gesungen. Ich bin sehr dankbar. Es hat mich wirklich an vielen Stellen berührt“, lautete die Rückmeldung einer jungen Teilnehmerin aus Mietingen.

Einige Teilnehmer besuchen diesen besonderen Kreuzweg in jedem Jahr und nehmen dafür auch längere Anfahrtswege auf sich, wie auch Mitglieder der Band, die sich von Musikern aus Aalen bis Ravensburg mit 8 Sängern und 5 Musikern für diese Aufführungen jährlich zusammenfinden.

„Bei manchen Liedern, drückt es auch mir die Tränen in die Augen und das Singen wird dann kurz eine kleine Herausforderung“, so Franziska, die schon seit vielen Jahren diesen Kreuzweg mitsingt.

Eine weitere Gelegenheit, sich durch diesen Kreuzweg besonders in die Karwoche auf Ostern einzustimmen, besteht am Palmsonntag, 24. März, um 18 Uhr. Dort ist die Jugend-2000-Band in der Nachbardiözese Illertissen zur Kreuzwegaufführung eingeladen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Band freut sich über eine Spende.

Jugend 2000 ist eine katholische Bewegung junger Erwachsener, die junge Menschen in eine lebendige Christusbeziehung führen möchte. Dafür veranstalten Sie Events, Gebetskreise und Festivals, die einen Rahmen schaffen sollen, in denen Menschen Gott persönlich erfahren können. Weitere Infos auf www.jugend2000.org