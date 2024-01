Beim Ausparken nicht aufgepasst hat ein 20-Jähriger am Samstag in Mietingen. Der junge Mann stand unter Drogen, heißt es im Bericht der Polizei. Kurz nach 19 Uhr parkte der Fahrer des Mazda aus einer Parklücke in der Straße Rinnenwiesen aus. Auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle fuhr der junge Mann rückwärts und stieß gegen einen geparkten Skoda. Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten bei dem 20-Jährigen fest. Schnell hatten sie den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Rauschgift stand. Deshalb nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das Ergebnis der Blutprobe soll zeigen, welche Drogen der Mann vor der Fahrt konsumiert hatte. Die Polizeistreife untersagte dem 20-Jährigen die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den Mann. Der Schaden an den beiden Autos beträgt rund 4000 Euro.