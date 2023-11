Aus für KV Mietingen im Pokal-Halbfinale

Die Kegler des KV Mietingen sind im Bezirkspokal-Halbfinale ausgeschieden. In der Begegnung beim KSC Hattenburg gab es nichts zu holen.

Bezirkspokal Halbfinale: KSC Hattenburg ‐ KV Mietingen 7:1 (3320:3113). Gegen den württembergischen Mannschaftsmeister der vergangenen zwei Jahre aus Hattenburg war der KV Mietingen im Halbfinale des Bezirkspokals ohne Chance. Mit etwas Glück hätten noch zwei Mannschaftspunkte gewonnen werden können, an der deutlichen Niederlage hätte dies aber nichts geändert. Somit kann sich der KV Mietingen nun voll auf seine Ligaspiele in der Oberliga Südwürttemberg konzentrieren. In der Pokalbegegnung waren für Mietingen im Einsatz: Julian Waibel (542/0), Johannes Schnapper (535/1), Georg Brausch (535/0), Marc Bogenrieder (519/0), Andreas Vogt (499/0) und Jan Hölzle (483/0).

Die nächsten Spiele der Mietinger Kegler: Samstag, 11. November, 15 Uhr, KV Gammelshausen I ‐ KV Mietingen I; Samstag, 11. November, 12.30 Uhr, KV Mietingen II ‐ SKV Ebingen.