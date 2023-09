Aufsteiger will weiter punkten

Der SV Mietingen hat nach drei Spielen in der Fußball–Landesliga bereits sieben Punkte auf dem Konto und ist noch ungeschlagen. Sieben Punkte gegen den Abstieg, wie auch Co–Spielertrainer Christian Glaser betont. Gegen den VfB Friedrichshafen am Sonntag (Anpfiff: 16 Uhr) kann die Lage des derzeitigen Tabellendritten der Landesliga noch weiter verbessert werden.

Wer in Laupheim gewinnt und in Wangen einen Punkt holt, zudem gegen Riedlingen sieben Tore schießt, muss sich auch gegen den VfB Friedrichshafen nicht verstecken. „Wir wissen schon um unsere Qualität, vor allem in der Offensive, aber unser absolutes Ziel bleibt der Klassenerhalt“, sagt Glaser.

Stärken in der Offensive

Dennoch wolle man natürlich auch gegen den VfB mit Unterstützung der Fans drei weitere Punkte holen. Friedrichshafen habe ähnlich wie der SV Mietingen seine Stärken in der Offensive. So habe Sascha Hohmann in der vergangene Saison allein 20 Treffer erzielt. „Unsere Gäste haben sicher auch einen Sieg im Visier, weil sie den Anschluss an die Tabellenspitze halten wollen.“

Auf der anderen Seite gebe das womöglich Räume, die man sonst in anderen Heimspielen nicht habe. Allerdings müsse man individuelle Fehler im Aufbauspiel vermeiden. „Letztlich haben wir auch zu viele Gegentore bekommen. Fünf gegen Riedlingen und drei in Wangen sind zu viel trotz der Punktgewinne“, mahnt Glaser.

In der Breite nochmals verbessert

Glaser sieht sein Team sowieso sehr gut aufgestellt. Der Kader habe sich in der Breite nochmals verbessert und dadurch habe sich der Konkurrenzkampf im Team erhöht. Und den Abgang von Kapitän Dominik Burry habe man bislang sehr gut kompensieren können. Diese Komponenten hätten dazu geführt, dass man sehr gut in die Saison gestartet sei. Und natürlich der Auftaktsieg im Derby in Laupheim hätte die Aufstiegseuphorie noch verstärkt.

Gegen Friedrichshafen muss der SVM auf drei Urlauber und möglicherweise auch auf die angeschlagenen Felix Scheffold und Keeper Dominik Gertler verzichten. Marcel Rolser, Lukas Schick und Luca Badstuber sind im Urlaub.

Die Partie wurde im Übrigen auf Bitte der Gäste um eine Stunde nach hinten auf 16 Uhr verlegt.