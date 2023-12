Aufsteiger SV Mietingen mischt die Liga auf

Der SV Mietingen hat in der Fußball-Landesliga nach dem Aufstieg bislang eine überragende Rolle gespielt. Mit nur zwei Niederlagen gegen das Spitzenduo aus Balingen und Heimenkirch und Tabellenplatz drei hat die Mannschaft von Trainer Philipp Lang nicht nur die eigenen Anhänger begeistert.

27 Mal in Serie nicht verloren

Saisonübergreifend aus Bezirks- und Landesliga hat der SV Mietingen 27 Mal in Serie nicht verloren - bis zum 0:4 bei der TSG Balingen II. „In diesem Spiel hatte ich das erste, aber bislang auch das einzige Mal das Gefühl, dass wir keine Chance gehabt haben und der Gegner uns unsere Grenzen aufgezeigt hat“, so Philipp Lang.

Das sei völlig anders gewesen als dann ein paar Wochen später beim 1:6 in Heimenkirch. Dort sei es ein komisches Spiel gewesen, das man hätte sogar gewinnen können. „Heimenkirch war an diesem Tag gnadenlos effizient und hat jeden unserer Fehler, die wir natürlich auch gemacht haben, in einen Treffer verwandelt.“ Insgesamt sei er mit der Leistung in dieser Partie dennoch zufrieden gewesen.

Derbysieg gibt Selbstvertrauen

Schon das erste Spiel der Saison habe die Vorrunde geprägt. Der ganze Verein habe aus dem 1:0-Sieg beim Nachbarn Olympia Laupheim Selbstvertrauen und gute Laune gezogen. „Schon da haben wir gezeigt, dass wir in der Landesliga mithalten können und das hat sich dann eben fortgesetzt.“

Die Mannschaft habe einen Lauf bekommen, der bis auf die beiden Derbys gegen Sulmetingen und Ochsenhausen auch belohnt worden sei. In diesen beiden Partien war Philipp Lang nicht zufrieden mit seiner Mannschaft. Ausgerechnet in den Nachbarschaftsduellen konnte sein Team nicht die gewohnte Leistung abrufen und musste sich mit einem Unentschieden begnügen, auch weil die Tormaschine nicht auf Touren kommen wollte.

Offensive kennt sich in- und auswendig

38 Tore erzielte der SV Mietingen in 15 Spielen, eine Ausbeute, die sich sehen lassen kann. Die Offensive der Mannschaft spielt seit Jahren zusammen, insbesondere der neue Kapitän Robin Ertle, Ben Rodloff und Roland Mayer kennen sich in- und auswendig. Jeder weiß, wo der andere hinlaufen wird und meist steht einer von den dreien richtig.

Dazu kommt noch mit Co-Spielertrainer Christian Glaser ein sehr erfahrener Spieler, der immer wieder für einen Treffer gut ist.

Funktionierendes Kollektiv

Der Coach lobt insgesamt die Konstanz seiner Mannschaft während der gesamten Vorrunde. „Das Kollektiv hat funktioniert. Das Team hat eine sehr gute Arbeit abgeliefert und sich als Team und individuell nochmals weiterentwickelt“, betont Philipp Lang. Dies solle auch nach der Winterpause so weitergehen.

Die Vorbereitung beginnt am 29. Januar nächsten Jahres, die Pause wird durch die Teilnahme an der Hallenkreismeisterschaft um das Dreikönigswochenode unterbrochen. „Wir werden mit einer guten Mannschaft antreten und wollen auf jeden Fall in die K.-o.-Runde einziehen“, erklärt Lang, der bei diesem Turnier allerdings wieder von Reinhold Ackermann an der Seitenlinie vertreten wird.