Auf dem Weg nach Emmaus

Der katholische Kirchenchor Mietingen präsentiert gemeinsam mit Projektsängern am Ostermontag, 1. April, um 18 Uhr das Pop-Rock-Oratorium „Emmaus“ in der St. Laurentius Kirche in Mietingen. Zusammen mit einem Instrumentenensemble aus Musikern der Region, erzählt der Chor, unter der Leitung von Joachim Hayd, in sechs Bildern die Bibelgeschichte zweier Freunde Jesu auf ihrem Weg nach Emmaus, schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemeldung.

Das Rockoratorium von Thomas Gabriel und Eugen Eckert beruht auf der biblischen Erzählung vom Gang zweier Jünger nach Emmaus (Lukas 24,13−35). Es wurde 2002 geschrieben und erzählt von einem hoffnungsvollen Neuanfang nach schweren Zeiten. In dem Oratorium sind es der im Evangelium genannte Kleopas und eine Jüngerin namens Thekla, die nach Emmaus reisen. Unterwegs gesellt sich ein Fremder zu ihnen, den sie später als den auferstandenen Jesus erkennen.

Die Musik ist einzuordnen zwischen klassischen Oratorien, Rockmusik, Musicals und neuen geistlichen Liedern. Eingängige Melodien wechseln sich ab mit dramatischen Klängen, Rockrhythmen und romantischen Stücken.

Neben den Solisten Laura Welte, Thomas Ströbele und Carolin Füller wirken auch die choreigenen Solisten Herbert Denzel, Josef Ganser, Thomas Ruther und Carina Rolser mit.