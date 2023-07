Anton Laupheimer nach 45 Jahren im Schuldienst emotional verabschiedet

Schüler, Lehrer, Eltern und Weggefährten haben dem Rektor der GWRS Mietingen–Schwendi einen emotionalen Abschied bereitet. Am Donnerstag wurde Anton Laupheimer nach 45 Jahren im Dienst in den Ruhestand verabschiedet. Der 65–jährige Baustetter hatte im Jahr 2007 die Leitung der Grund– und Werkrealschule übernommen.

Schulrätin: „Sie hinterlassen eine Schule mit Herz.“

Auf den Tag genau 16 Jahre nach seiner Einsetzung in das Amt als Rektor an der GWRS Mietingen–Schwendi tritt Anton Laupheimer in den Ruhestand. „Wir wollen nicht trauern, sondern feiern“, sagte Konrektorin Sina Hagel. Frei von Wehmut blieb ihre Rede dann aber nicht, in der sie auf die Zeit Anton Laupheimers an der Schule zurückblickte.

Offiziell im Ruhestand: Schulrätin Andrea Sperr überreicht Anton Laupheimer die Entlassungsurkunde. (Foto: Christian Reichl )

Deren Geschichte habe der Baustetter von 2001 an als Konrektor und maßgeblich ab 2007 als Rektor geprägt. Dabei hätte er stets ein offenes Ohr gehabt. „Du hast viele junge Menschen auf den richtigen Weg gebracht.“ Seine Nachfolge trete ein großes Erbe an. Wer dem Rektor auf den Posten folgt, soll noch vor den Sommerferien bekannt gegeben werden.

Offiziell verabschiedet wurde der Rektor von Schulrätin Andrea Sperr vom Staatlichen Schulamt Biberach. Nach 45 Jahren im Schuldienst stehe Laupheimer ein neuer Lebensabschnitt bevor. Dies nahm die Schulrätin zum Anlass, über seine Anfänge als Lehrer zu berichten. Laupheimers Art zeichne aus, dass er immer für die Kinder und Jugendlichen dagewesen sei — selbst in schwierigen Situationen. „Vielen Dank für Ihr unermüdliches Engagement, Sie hinterlassen eine Schule mit Herz.“

Laupheimer verhalf Werkrealschule zu gutem Ruf

Grußworte an den scheidenden Rektor überbrachten auch die beiden Bürgermeister aus Mietingen und Schwendi, die Laupheimers Verdienst an der erfolgreichen Schulkooperation beider Standorte hervorhoben. „Sie haben die Kooperation zu einer Erfolgsgeschichte gemacht“, sagte Mietingens Bürgermeister Robert Hochdorfer. Unter Laupheimer hätten sich die Schülerzahlen an der Werkrealschule stabilisiert. Ein Abschluss an der GWRS bilde beste Voraussetzungen für Schüler — viel Wert habe der Rektor auf Umgangsformen und Leistungsorientierung gelegt.

„Sie sind als Schulleiter und als Mensch ein Gewinn für alle“, sagte Schwendis Bürgermeister Wolfgang Späth. Der Einsatz Laupheimers für die Schüler sei enorm gewesen. Mit seiner herzlichen Art habe er es verstanden, die Schüler zu erreichen. „Ihnen haben Schwendi und Mietingen sehr viel zu verdanken.“

Rektor brachte schwierige Schüler auf den rechten Weg

Ein Lob überbrachte Andrea Holm, evangelische Schuldekanin in Biberach, für den Stellenwert, den der Rektor dem Religionsunterricht und christlichen Werten an der Schule beigemessen hätte. Immer mehr Eltern würden Kinder selbst über religiöse Fragen entscheiden lassen, doch dafür müsse man in der Schule das Wissen darüber vermitteln.

Die ehemaligen Schülerinnen Romy und Klara Aßfalg spielten zum Abschied von Rektor Anton Laupheimer zwei Ständchen. (Foto: Christian Reichl )

„Du warst ein Glücksfall für die Schulen“, sagte die geschäftsführende Schulleiterin Regula Volk. Laupheimer hätte selbst die Schüler, die von anderen Lehrern bereits aufgegeben wurden, oft wieder auf die richtige Bahn bringen können. Mit Herz und Verstand habe Laupheimer die Schule zu dem gemacht, was sie heute auszeichne. „Du wirst eine Lücke hinterlassen, die wir noch lange spüren werden.“

„Sie waren immer Ansprechpartner bei Sorgen und Problemen“

Das Herzblut, mit dem sich Laupheimer um die Schule kümmerte, hoben auch die beiden Elternbeiratsvorsitzenden Tanja Schneider und Ulrike Humm hervor. Lösungen mit Schülern bei Konflikten zu finden, das habe den Rektor ausgezeichnet. Der „heiße Stuhl“ auf dem sich Schüler bei Vergehen im Rektoratszimmer einfinden mussten, sei jedem ein Begriff geworden. Schneider und Humm lobten den Einsatz beim Erstellen von Stundenplänen und das Einspringen in Krankheitsfällen. „Sie waren immer Ansprechpartner bei Sorgen und Problemen“, lobte Kate Simpson, stellvertretende Schülersprecherin in ihrer Rede.

Der Schülerchor ließ den scheidenden Rektor in ihren Liedern hochleben. (Foto: Christian Reichl )

Die Verabschiedungsfeier wurde von musikalischen Einlagen vom Gesamtschülerchor und der Klasse 6b begleitet. Die ehemaligen Schülerinnen Romy und Klara Aßfalg ließen bei Stücken auf dem Akkordeon aufhorchen. Zur Freude der Schüler verabschiedete sich der Lehrerchor von ihrem Rektor mit einem Lied über dessen Überstundenbereitschaft. Die Lehrkräfte Gerald Barensteiner und Sonja Prießnitz haben ihrem Chef ein Abschlusszeugnis ausgestellt, das dem eines Musterschülers gleichkommt: „Du hast wirklich alles gegeben, um die Werkrealschule am Laufen zu halten.“

Die Lehrkräfte Gerald Barensteiner und Sonja Prießnitz stellen ihrem Chef ein lustiges Abschlusszeugnis aus. (Foto: Christian Reichl )

Gute Lernbedingungen hatten bei Rektor oberste Priorität

Schließlich richtete sich Laupheimer sichtlich gerührt an die zahlreichen Gäste und bedankte sich für die lobenden Grußworte und Wünsche für den Ruhestand. Gute Lernbedingungen zu schaffen, das habe bei ihm immer an oberster Stelle gestanden. Besonders gereizt habe ihn, mit Schülern bei Konflikten Vereinbarungen auszuhandeln. Er hoffe, seine Nachfolge gehe seinen Weg mit „frischem Wind“ weiter und dankte all seinen Mitarbeitern für ihren Einsatz und Weggefährten für die Zusammenarbeit.