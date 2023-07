Nach 16 Jahren als Rektor wird Anton Laupheimer am heutigen Donnerstag in den Ruhestand verabschiedet. Im Jahr 2001 ist der heute 65–Jährige als Konrektor an die GWRS Mietingen–Schwendi gewechselt. Im Interview verrät er, was er in seiner Zeit an der Schule erlebt und welche Pläne er für den Ruhestand hat.

Herr Laupheimer, 16 Jahre lang haben Sie die GWRS Mietingen–Schwendi als Rektor geprägt. Wie sind Sie zum Lehrerberuf gekommen?

Lehrer war schon immer mein Traumberuf. Ich war selbst hier in Mietingen auf der Hauptschule, anschließend habe ich die zweijährige Berufsfachschule und das technische Gymnasium in Biberach besucht. Nachdem ich das Abitur in der Tasche hatte, konnte ich das Lehramtsstudium der Fächer Mathematik und Chemie in Angriff nehmen. Für mein Lehrerdasein war dieser Werdegang sehr wertvoll, da ich am eigenen Beispiel Bildungsverläufe aufzeigen und Schüler entsprechend beraten konnte.

Wie kam es, dass Sie schließlich an ihrer alten Schule gelandet sind?

Mein Wunsch war schon immer, an einer großen Hauptschule zu unterrichten, davon konnten mich meine Professoren nicht abbringen, die immer wieder meinten, ich solle doch Realschul– oder Gymnasiallehrer werden. Meine erste Dienststelle war eine kleine Hauptschule. Verschiedene Versetzungsanträge halfen nichts, im Gegenteil, ich wurde an eine Grundschule versetzt. Im Nachhinein denke ich, dass es für mich eine wertvolle Zeit war, aber ich wusste, die Hauptschule ist und bleibt meine Welt.

Ich habe diesen Schritt nicht bereut, denn es war trotz dieser Konstellation ein sehr angenehmes Zusammenarbeiten. Anton Laupheimer

In meiner Funktion als Lehrbeauftragter am Seminar Laupheim kam ich immer wieder an die Schule nach Mietingen. Als die Stelle des Konrektors frei wurde, hat mich der damalige Schulleiter angefragt. Ich habe erst gezögert, weil dort fünf meiner ehemaligen Lehrer noch im Einsatz waren. Ich habe mich aber breitschlagen lassen. Ich habe diesen Schritt nicht bereut, denn es war trotz dieser Konstellation ein sehr angenehmes Zusammenarbeiten.

Erinnern Sie sich noch an ihren Start als Rektor in Mietingen?

Gleich nach meinem Amtsantritt kam mit der Umbauphase des Schulhauses eine erste Herausforderung. Kurz darauf wollte ich mit der pädagogischen Ausrichtung beginnen, doch dann kam die Schulkooperation mit Schwendi. Das war anfangs nicht ganz einfach, da zwei bis dahin selbstständige Schulen zusammengeführt werden mussten.

Die beiden Standorte habe ich fast acht Jahre allein geführt und wenn ich in Mietingen war, wurde ich auch in Schwendi gebraucht. Ich bin heute sehr stolz, dass unserer Schule diese Fusion gelungen ist und bis heute beibehalten konnte. Es zeigt sich auch, dass Eltern in diese Schulkooperation großes Vertrauen haben und die familiäre und überschaubare Größe der Standorte schätzen.

Was waren die großen Herausforderungen in ihrer Zeit an der Schule?

Es ging in all den Jahren um den Erhalt der Werkrealschule. Das war ein „Kampf“, bei dem ich zum Teil mitleidig belächelt wurde, da es zunächst hoffnungslos schien, diese Schulart zu erhalten. Doch ich war mir der Unterstützung der beiden Bürgermeister beim Erhalt der Werkrealschule sicher.

Im Nachhinein glaube ich, dass wir für unsere Schüler genau das richtige Angebot machen. Dafür sprechen auch die alljährlichen hohen Anmeldezahlen für die fünften Klassen sowie die große Zahl der Rückläufer aus Gemeinschaftsschulen und Realschulen, die zu uns kommen. Mit dem Motto „Wir vermitteln Basiswissen und bereiten auf Beruf und Leben vor“ können sich offensichtlich viele Eltern anfreunden.

Wie hat sich Schule in ihrer Zeit als Rektor verändert?

Die Eltern waren früher in der Schule nicht so präsent wie heute. Diese Präsenz hat für uns auch etwas Positives, da wir schon immer bewusst auf die Kommunikation mit den Eltern gesetzt haben. Denn, wenn Eltern und Schule eng zusammenarbeiten, bekommt man selbst die schwierigsten Schüler auf die richtige Bahn. Problematisch wird es, wenn einzelne Eltern versuchen, die pädagogische Ausrichtung der Schule zu beeinflussen.

Eine gewisse Zeit lang entstand der Eindruck, ohne einen Lernzirkel kann man gar nicht mehr unterrichten. Anton Laupheimer

Ein großes Thema ist auch die Inklusion in Zeiten des Lehrermangels. Hier wäre mehr möglich, wenn wir bessere Personalressourcen hätten. Auch die Unterrichtsmethoden haben sich verändert. Eine gewisse Zeit lang entstand der Eindruck, ohne einen Lernzirkel kann man gar nicht mehr unterrichten. Doch heute wissen wir, eine gute Mischung aus den vielfältigen Unterrichtformen macht guten Unterricht aus. Eine wesentliche Änderung hat es beim letzten Bildungsplan gegeben, indem die Fächerverbünde wieder durch Einzelfächer ersetzt wurden.

Wie ist die Schule für die Zukunft ausgestattet?

Unsere beiden Schulstandorte sind top ausgestattet. Bezüglich der Digitalisierung und Technik sind wir auf dem neusten Stand. Außerdem bringen wir in Mietingen den Erweiterungsbau noch auf den Weg. Die Pläne sind so weit fertig und warten auf die Zustimmung des Gemeinderats. Wir brauchen den Erweiterungsbau, denn die Ganztagesbetreuung wird ab 2026 zum Pflichtangebot. Dann benötigen wir zwingend Betreuungsräume, die Schule platzt jetzt schon aus allen Nähten.

Was sind ihre Pläne für den Ruhestand?

Es ist nicht so, dass ich am letzten Schultag Hurra rufen werde, denn ich gebe viel auf. Im Spannungsfeld Schule ist kein Tag wie der andere. Das hat mir viel gegeben. Ein Loslassen von heute auf morgen geht nicht. Es ist meine Schule geworden und diese darf ich an meine Nachfolge übergeben. Gemeinsam mit der Konrektorin muss ich zurzeit noch über Dinge entscheiden, die ich aber nicht mehr ausbaden muss. (lacht) Aber auch in meinem Ruhestand werde ich in kein Loch fallen.

Meine Söhne und Enkel sorgen dafür, dass es mir nicht langweilig wird. Anton Laupheimer

Meine Söhne und Enkel sorgen dafür, dass es mir nicht langweilig wird. Die Zeit werde ich nutzen, um Dinge ganz spontan zu machen. Egal, ob ich zum Wandern gehe oder zum Bummeln mit meiner Frau. Und wenn mir ganz langweilig wird, dann habe ich von meinem Schweigervater ein Regal voll Ordner zur Chronik von Baustetten. Was ich schon sicher weiß: Ich möchte nicht mehr in ein enges zeitliches Korsett gezwängt sein.