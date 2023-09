Ärger mit den neuen Nachbarn

Wie jedes Jahr im Herbst ist bei der Kolpingsfamilie Mietingen Theaterzeit. Die Proben für das Lustspiel in drei Akten „Frühlingserwachen oder Auf gute Nachbarschaft“ von Regina Rösch sind in vollem Gange. Dies teilt die Kolpingsfamilie mit.

Bis auf zwei Neuzugänge schlüpfen für das Miteinger Kolpingtheater wieder sehr erfahrene Frauen und Männer in die vielfältigen Rollen dieses äußerst lustigen Theaterspektakels. Wie im vergangenen Jahr führt die Regie Hansi Vollmer. Er hatte schon in den Jahren davor als Spieler Theatererfahrung gesammelt und weiß, worauf es auf der Bühne ankommt. Unterstützt wird Vollmer durch die langjährige Spielerin Isabell Ruf.

In diesem Jahr neu dabei ist David Neuer. Auch neu im Team ist Anja Braun, die sich die Aufgabe als Souffleuse mit Sina Fuhrmann teilt. Sina Fuhrmann blickt schon auf eine längere Theaterzeit zurück und hilft den Spielerinnen und Spielern mit ihrer Erfahrung weiter. Das Theaterensemble ist außerdem mit vollem Eifer dabei, das Bühnenbild zu gestalten. Auch hier lassen sich dieses Jahr wieder viele schöne und lustige Details erkennen, heißt es in der Pressemitteilung.

Worum es in dem Stück geht geht: Der Frühling ist erwacht, doch bei den Familie Aumüller und Dürr läuft das Leben in seinen geregelten Bahnen weiter. Jeden Abend kommen die beiden Freunde nach einem harten und stressreichen Tag im Amt erschöpft von der Arbeit zurück. Bereits im Hofeingang werden sie von ihren Ehefrauen Irmtraud und Rosemarie mit Strickweste und Hausschuhen „liebevoll“ und aufopfernd empfangen und versorgt. Das ist auch dringend erforderlich, denn die Herren sitzen jede Nacht in der Dorfscheune, um den heimischen Maibaum vor der Aufstellung vor Übergriffen zu schützen.

Zusammen mit dem Dienst im Amt und der nebenberuflichen Schwarzbrennerei von Schnaps eine nahezu unmenschliche Arbeitsbelastung. Doch der Einzug neuer Nachbarn in das renovierungsbedürftige Nachbarhaus ändert alles.

Die Aufführungen von „Frühlingserwachen oder Auf gute Nachbarschaft“ finden in der Mehrzweckhalle in Mietingen am Samstag, 7. Oktober, um 13 Uhr und 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr statt. Eintrittskarten sind ab sofort und bis 6. Oktober im Vorverkauf bei der Volksbank Mietingen erhältlich.