60 Jahre Prunksitzung in Mietingen

Getreu dem Motto „Narri Narro bei uns do isch halt so“ lädt der Musikverein „Lyra“ am Samstag, 3. Februar, ab 19:29 Uhr zur 60. Prunksitzung in der Mehrzweckhalle Mietingen ein. Saalöffnung ist bereits um 18.17 Uhr. Präsident Günne I. und sein Elferrat werden nach der Schlüsselübergabe durch Bürgermeister Robert Hochdorfer den Startschuss für das närrische Treiben geben, wie der Musikverein „Lyra“ mitteilt.

Mit ihrem Einzug in die Narrenhalle werden Hofkapelle und Elferrat die nunmehr 60.Prunksitzung des Mietinger Musikvereins eröffnen. Vor 60 Jahren wurde die erste Prunksitzung im Gasthaus Lamm gefeiert und das schon damals mit dem Narrenruf „Narri Narro - bei uns do isch halt so“. Zu hausgemachter Musik der Hofkapelle wird die Mietinger Garde auch in diesem Jahr den Startschuss für den Programmreigen geben. „Sie werden dabei eine flotte Sohle auf die Narrenbühne zaubern und dem Publikum ordentlich einheizen“, heißt es in der Ankündigung.

Welche Geschichte die zwei Akteure der Nummer „Halbfertig“ zu erzählen haben werde sich zeigen. Mit großer Vorfreude werde auch wieder die Büttenrede von Herbert Denzel erwartet, der als „der Schreiber“ über kleine und große Missgeschicke von „Reigschmeckten“ und Urdörflern berichten wird. Der ein oder andere Narr im Publikum könne sich also in seinen Erzählungen wiederfinden oder über bis dato unbekannte Geschichten schmunzeln und lachen. Viel Vergnügen werde auch die Truppe des „KPF - Kreisprunkfest“ bereiten, die den Abschluss des närrischen Treibens darstellt. Natürlich dürfe bei diesem Programmpunkt die Musik nicht fehlen, so heißt es vom Verein, und das 60-jährige Jubiläum der Prunksitzung werde dabei sicherlich gebührend gefeiert.

Nach Auszug von Akteuren, Elferrat und Hofkapelle wird die Tanzband „Wox-Entertainment“ für die Narren aufspielen und zu Musik darf dann noch einige Stunden getanzt, gefeiert und gelacht werden.

Am Sonntag, 4. Februar, ab 14.04 Uhr stehe der Nachwuchs des Musikvereins bei der Kinderfasnet den „alten Hasen“ in nichts nach und präsentiert dem Publikum ihr selbstständig eingeübtes Programm. Neben Tanzshows uns Akrobatik dürfen sich die Narren auch auf die Show „Klein gegen Groß“ freuen. Im Anschluss an das Programm werde die Bühne für die kleinen Narren zum Tanzen und Spielen freigegeben. Neben den vielen Leckereien aus der Vereinsküche wird auch Kaffee und Kuchen angeboten. Für Kinder ist der Einritt wie immer kostenlos.