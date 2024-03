Michael Reuthlinger ist neuer Vize-Kommandant

Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr berichtete Kommandant Artur Schaupp von 17 Proben im Jahr 2023. Außerdem wurde in der Gemeinde Erlenmoos ein Krisenstab ins Leben gerufen, um bei katastrophenähnlichen Lagen bestmögliche Hilfe der Einwohner zu garantieren. Je nach Lage dient das Feuerwehrhaus oder das Rathaus als Stabsstelle. Bei der Beschaffung des Digitalfunk ist die Feuerwehr auf der Zielgeraden. Bei der Neubeschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs wurden die Weichen gestellt. Zusammen mit der Feuerwehr Berkheim machten einige Kameraden das Leistungsabzeichen in Bronze. Weitere Seminare und Fortbildungen wurden besucht. Mit den Wehren Steinhausen und Hürbel gab es eine gemeinschaftliche Übung. Er dankte Bürgermeister Marcus Schmid, den Gemeinde- und Bauhofmitarbeitern und natürlich allen Kameraden.

Michael Reuthlinger berichtete von 28 Einsätze der Einsatzabteilung, wobei alleine 16 Einsätze aufgrund des Unwetters im Juni abgearbeitet wurden. Bei 9 Einsätzen wurde technische Hilfe geleistet, außerdem rückte die Erlenmooser Wehr noch zu 3 Brandeinsätzen aus. Die gesamte Einsatzstundenzeit betrug 322 Stunden.

Laut Jugendwart Berthold Pflug sind aktuell 2 Mädchen und 13 Jungs im Alter von 12 bis 17 Jahren in der Jugendfeuerwehr. Josef Pfender berichtete von der Altersabteilung, es folgten die Berichte der Schriftführerin Katrin Schmid und von Kassierer Daniel Miller. Bürgermeister Marcus Schmid sprach den Kameraden seine höchste Anerkennung aus für dieses besondere Ehrenamt und motivierte alle, bei der Stange zu bleiben.

Infolge des Umzugs des 1. stellvertretenden Kommandanten Markus Pfender fanden außerplanmäßige Wahlen statt. Michael Reuthlinger wurde einstimmig für die nächsten zwei Jahre gewählt. Bürgermeister Schmid dankte ihm mit einem Geschenkkorb für seine 16 Jahre aktive Einsatzzeit. Kommandant Schaupp begrüßte per Handschlag die Kameraden Johannes Baumann und Benedikt Wiest, die von der Jugendfeuerwehr kamen, bei der aktiven Wehr. Klaus Pflug wurde zum Löschmeister befördert. 7 Kameraden wurden mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25 Jahre Einsatzdienst geehrt: Christian Wiest, Ralf Hutzel, Wolfgang Maier, Andreas Dolderer, Berthold Pflug und Manfred Wiest wurde das Ehrenzeichen angehängt, Hermann Dengler war entschuldigt. Ein Kamerad wechselte auf eigenen Wunsch von der Einsatzabteilung in die Altersabteilung.