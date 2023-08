MGV Mietingen ehrt langjährige Sänger

Der Männergesangsverein Mietingen hat unlängst seine alljährliche Familienwanderung rund um Mietingen abgehalten. Die Wanderung führte unter anderem zu „Steiners Käppele“ am Walpertshofer Waldrand. An diesem wunderschönen Platz wurde bei einer kleinen Stärkung Rast eingelegt. Anschließend wurde die Wanderung in Richtung Mietingen fortgesetzt. Nach der Rückkehr am Sportheim in Mietingen schloss sich nahtlos der traditionelle Kameradschaftsabend an. Hierbei fand neben einem kleinen Unterhaltungsprogramm durch einige Sänger auch die Ehrung langjähriger und verdienter Vereinsmitglieder statt.

In der vorangegangenen Generalversammlung hat sich die Vorstandschaft neu zusammengesetzt. Hierbei wurden ein Vorstand und mehrere Beisitzer neu gewählt. Das Amt des Schriftführers konnte leider im Moment nicht wieder besetzt werden. Dieses wird von der Vorstandschaft übernommen.