Metzelsuppe des Fördervereins der Musikkapelle Tiefenbach

Am letzten Oktobersonntag durfte der Förderverein der Musikkapelle Tiefenbach sich über eine wundervolle Metzelsuppe freuen. Bei strahlendem Oktoberwetter fanden zahlreiche Besucher den Weg zu diesem traditionellen Fest, und es war eine große Freude zu berichten, dass es komplett ausverkauft war. Dies zeugt von der großen Unterstützung und dem starken Interesse, das die Musikkapelle Tiefenbach in der Gemeinde genießt.

Ein Highlight dieses Festes war zweifelsohne die köstliche Auswahl an schwäbischen Gerichten, die die Besucher genießen konnten. Nicht nur waren die Portionen reichhaltig, sondern sie überzeugten auch geschmacklich auf ganzer Linie. Und das Beste daran: Die Preise waren äußerst günstig, was es vielen Besuchern ermöglichte, sich von den kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen zu lassen. Es freut den Förderverein sehr, dass die Bemühungen, für jeden Geschmack etwas anzubieten, auf so positive Resonanz gestoßen ist.

Leider kam es während des Festes zu längere Wartezeiten, bedingt durch personelle Engpässe und da die Speisen von der „Feuerwehrküche“ über zwei Stockwerke nach oben in den Gemeindesaal von den Essensläufern transportiert werden musste. Allen Besuchern einen herzlichen Dank für ihr Verständnis und ihre Geduld in dieser Hinsicht. Die hohe Besucheranzahl hat die Erwartungen übertroffen, und in Zukunft werden die Organisation und der Personaleinsatz überdacht, um sicherzustellen, dass Wartezeiten auf ein Minimum reduziert werden kann.

Insgesamt war die Metzelsuppe in Tiefenbach ein großer Erfolg. Es war eine Gelegenheit, die Liebe zur Musik sowie zur schwäbischen Küche zu zelebrieren und die Verbundenheit zu unterstreichen.

Allen Gästen ein herzliches Dankeschön. Ein Vergelts Gott im Namen des Fördervereins der Musikkapelle an die Feuerwehr Tiefenbach zur Überlassung des Feuerwehrgerätehauses, an die Gemeinde für den Saal, an Familie Eggart für die Kartoffelspende, für die Kuchen- beziehungsweise Tortenspenden sowie die zahlreich helfenden Hände, die dieses Fest möglich gemacht haben.