Zeitreise durch Mettenbergs Geschichte

Kurz vor Ende des Heimattage-Jahres in Biberach ist unter dem Titel „Mettenberg - Gemeinsam mehr als ein Dorf“ ein neues Heimatbuch über den Biberacher Teilort erschienen. Ortsvorsteher Alexander Wachter stellte das druckfrische Werk am Freitagabend beim Mettenberger Weihnachtsmarkt vor, wo es auch gleich reichlichen Absatz fand.

Bevor Wachter das Buch samt Autorenteam vorstellte, bat er die Besucher um eine Schweigeminute für den am Mittwoch verstorbenen Mettenberger Ortsvorsteher Othmar Wenger, der dieses Amt von 1985 bis 2004 inne hatte, In dieser Zeit wurde die Aussegnungshalle gebaut und der neue Kindergarten geplant. Kurz vor seinem Tod habe er Othmar Wenger das erste Exemplar des neuen Heimatbuchs noch überreicht, sagte Wachter, „und er hat sich sehr darüber gefreut“.

Die Entstehungsgeschichte des knapp 140-seitigen Werks hat durchaus gewisse Längen, wie der Ortsvorsteher ausführte. Bereits in der Amtszeit seines Vorgängers Lothar Krause sei die Idee entstanden, eine aktualisierte Neuauflage des Mettenberg-Buchs von Josef Erath aus dem Jahr 1975 zu erstellen. Dort sollte als das hinein, was sich seit der nicht ganz freiwillig erfolgten Eingemeindung zu Biberach im genannten Jahr ereignet hatte. „Das Projekt wurde aber nie wirklich in Angriff genommen“, so Wachter. Auch ein weiterer Anlauf zu Beginn seiner Amtszeit scheiterte.

Mit den Heimattagen Baden-Württemberg 2023 in Biberach habe man aber plötzlich wieder einen Anlass für das Buch gehabt. Dies sollte aber keine erweiterte Auflage des früheren Heimatbuchs, sondern ein völlig neues Werk werden. Dazu fand sich ein „Mettenberger Buchclub“ aus sieben Mitgliedern zusammen: Uli Ackermann, Claudia Baur, Franz-Karl Math, Fränze Rohe, Johannes Schenk, Alexander Wachter sowie Fotograf Alexander Kohler. Seine zum Teil spektakulären Aufnahmen von Dorf und der umgebenden Natur geben dem Buch seinen prägenden Charakter.

Es sind auch beim neuen Mettenberg Buch - so wie kürzlich bei einem ähnlichen Werk über Rißegg - die neuen und vor allem alten Fotos, die das Werk zu einer Fundgrube der Erinnerungen für alle Mettenberger und Freunde des Dorfs machen. Einige der alten Fotos wurden auch nachkoloriert. „Wir konnten bei Weitem nicht alle Bilder unterbringen, die wir erhalten haben“, so Wachter. Die verlegerische Arbeit und die Herstellung des Buchs lagen in den Händen von Achim Zepp.

Untergliedert ist das neue Buch in elf thematische Kapitel: Geologie und Geografie; Geschichte bis 1975; Ein Biberacher Ortsteil; Die Landwirtschaft; Leute auf dem Land; Die Kirche St. Alban; Groß werden in Mettenberg; Vereine; Brauchtum und Feste; Gaststätten; Im Wandel der Zeit.

Die Autoren erzählen in übersichtlicher und verständlicher Weise die Geschichte eines lebenswerten Dorfs, dass sich seiner Zugehörigkeit zum wirtschaftlich florierenden Biberach seine Eigenständigkeit bewahrt und den dörflichen Charakter in vielen Aspekten erhalten hat. Oder wie es Andreas Wachter formulierte: „Unsere Kinder wachsen hier in einer noch weitgehend heilen Welt auf.“

Unterstützt haben die Produktion des Buchs die Gesellschaft für Heimatpflege, die Kreissparkasse Biberach und die Volksbank Ulm-Biberach.

Erhältlich ist das Buch in der Ortsverwaltung Mettenberg, im Rathausfoyer in Biberach, im Biohofladen von Paula Weber in Mettenberg und in der Stadtbuchhandlung Biberach. Es kostet 19,90 Euro.