Weihnachtlich, schwäbisch und augenzwinkernd

Musikalisch hochklassig, gedanklich leicht bis nachdenklich, kabarettistisch zugespitzt: „Der Mix macht’s“, so eine angetane Besucherin der „Schwäbischen Weihnacht“ in der Hofstube Weber in Mettenberg. Bereits zum fünften Mal präsentierten Sabine Lamsfuß, Johannes Lessmeister, Christopher Maier und Johannes Riedel Weihnachtliches, Schwäbisches und Augenzwinkerndes im kleinen Rahmen: zwei Auftritte vor jeweils etwa 40 Zuhörenden. Dies teilen die Veranstalter mit.

Statt Eintritt gab es mehr als 1200 Euro an Spenden zu Gunsten des Integrationsfonds „1:1 - Mensch zu Mensch“ der Bürgerstiftung Biberach. Dessen Gründer, der ehemalige OB Thomas Fettback, leitete in die Vorstellungen ein. Er beschrieb die härter und komplizierter werdenden sozialen und bürokratischen Realitäten und dankte Darbietenden und Publikum für den Abend. Der Fonds würde im neunten Jahr seines Bestehens mehr denn je gebraucht. Die Herbergssuche sei für viele Menschen aktuell ein Thema, schlug er den Bogen vom Jahr 0 zu Weihnachten im Jahr 2023.

Weihnachtslieder, dargeboten von Sabine Lamsfuß und ihrem Bruder Johannes Lessmeister, bildeten den Kern der Veranstaltung: mal bekannte, dann unbekannte und plötzlich bekannte Lieder mit unbekanntem Text, so wie Synthese von George Michaels „Last Christmas“ mit Passagen des Schützenfestlieds zur Ode an den nadelnden Baum, der gelobt werden will. Die Geschwister aus hochmusikalischer und weihnachtstraditionsbewusster Familie allein könnten das Publikum einen Abend lang in ihren Bann ziehen.

Christopher Maier steuerte teils augenzwinkernde weihnachtliche Gedichte und Geschichten schwäbischer und nicht-schwäbischer Autoren bei, bot sie in eindringlicher Art und Weise dar, erzählte von „Opas Krippale“, schilderte, wie der Duft von Weihrauch die Verdauungsnöte von Ochs und Esel in Bethlehems Stall übertünchen, zitierte Kästner und Ringelnatz. Das Publikum genoss es lachend oder andächtig. Kabarettistische Kontrapunkte setzte Johannes Riedel, indem er die wenig feierlichen Realitäten in Stadt und Land satirisch beleuchtete: „Wenn in die Gutermann’schen Häuser jetzt eine Weinstube kommt, können wir uns den Marktplatz wenigstens grün trinken.“

Die Hofstube der Familie Weber sei der richtige Rahmen für so ein weihnachtliches und bilanzierendes Event. Denn sie sei warm, hier sitze und sei man beieinander und höre einander zu. Der Dank der Truppe gelte Paula und Jo Weber, die zu der weihnachtlichen „Ein- und Auskehr“ den Rahmen stifteten - inklusive Punsch, Glühmost, Früchtebrot und hausgemachten Magenbrot frisch vom Blech.