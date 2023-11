Thema Film beim Herbstkonzert des Akkordeon-Spielrings Mettenberg

Der Akkordeon-Spielring Mettenberg veranstaltet am Samstag, 18. November, sein Herbstkonzert. Die Veranstaltung in der Turn- und Festhalle in Mettenberg beginnt um 20 Uhr. Passend zum Thema eröffnet das Nachwuchsorchester unter der Leitung von Carina Grimm das Programm mit den „Flintstones“. Auf weitere Stücke wie „La Storia“ und „Can You Feel The Love Tonight“ dürfen die Zuhörer gespannt sein. Als Gast wurde der Singkreis Erlenmoos unter der Leitung von Kaan Kara gewonnen. Der gemischte Chor bietet ein breites Repertoire an bekannten Filmliedern wie „Mamma Mia“ und „Memory“. Im Anschluss daran entführen die Akteure des Spielrings unter der Leitung von Ursula Glöggler-Sproll das Publikum in die Welt der Filmmusik. Dabei stehen musikalische Film-Highlights wie „Lass jetzt los“ aus dem Musical „Die Eiskönigin“ oder „Spiel mir das Lied vom Tod“ auf dem Programm.

Eintrittskarten gibt es per Mail an [email protected] (Vorverkauf) oder an der Abendkasse.