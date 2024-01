Shoppen für den guten Zweck bei Kleiderbasar in Mettenberg

Der zweite Kleiderbasar für Erwachsene in Mettenberg findet am Samstag, 20. Januar, von 9 bis 15 Uhr, statt. In der Turnhalle kann „coole Second-Hand-Mode zu Schnäppchenpreisen gekauft werden“ heißt es in der Ankündigung. Die Verkäufer und Verkäuferinnen können ihre Teile selbst auszeichnen und mit einem Preis versehen. Außerdem können Teile, die nicht verkauft werden, gespendet werden; die Kleiderspenden werden an die Sammelzentrale Aktion Hoffnung in Laupheim weitergegeben. Für die ersten 50 Besucher gibt es einen Sekt oder ein alkoholfreies Getränk gratis. Für das leibliche Wohl sowie Kaffee und Kuchen sorgt die Fußballabteilung der SG Mettenberg. Der Eintritt kostet einen Euro (ab 18 Jahren).