SG Mettenberg zieht die Notbremse

Die SG Mettenberg vollzieht zum zweiten Mal in diesem Jahr einen Wechsel auf der Trainerbank. Der erst im Sommer verpflichtete Enes Dizdarevic muss wieder seine Sachen packen. Die Umgewöhnung dürfte den SG-Kickern dieses Mal leichter fallen. Mit Max von Tomkewitsch und Simon Beck tragen nun zwei langjährige Mitspieler die sportliche Verantwortung.

Trainerwechsel gehörten bei der SG Mettenberg in der vergangenen Dekade eher zur Ausnahme. Allein Vincenzo Galvano trug in sieben Spielzeiten die Verantwortung. „Keiner unserer Spieler hatte bisher mehr als drei Trainer“, berichtet Abteilungsleiter Florian Math. Doch die sportliche Entwicklung unter Dizdarevic veranlasste die TG-Verantwortlichen, erneut einen Wechsel vorzunehmen. „Wir mussten die Reißleine ziehen“, stellt Math fest.

Der 33-Jährige kennt als Torwart der ersten Mannschaft auch das Innenleben des SG-Teams bestens und hatte nun die Sorge, dass der Frust einige Spieler sogar zum Aufhören veranlassen könnte. Denn grundsätzlich sei der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft top, versichert Math.

Das obere Tabellendrittel hatten die Mettenberger als Saisonziel ausgegeben. Nach 13 Partien stehen stattdessen Abstiegsrang 13, sechs Punkte und 19:49 Tore. Einerseits habe Dizdarevic die Aufstellung oft wegen fehlender Spieler ändern müssen, gesteht Math ein. Andererseits habe der Trainer die Mannschaft mit seinen taktischen Ideen überfordert und sei von seinem Kurs auch nach mehreren Misserfolgen und Gesprächen nicht abgewichen. Die Quittung seien unter anderem die vielen Gegentore, so Math.

Nun sollen von Tomkewitsch und Beck die Mannschaft aus dem Tabellenkeller führen. Der 29-jährige von Tomkewitsch habe bereits als Kapitän einige Trainingseinheiten geleitet, berichtet Math. Der ein Jahr ältere Beck fungierte in den beiden vergangenen Spielzeiten als Co-Spielertrainer, bevor er im Sommer eine Pause einlegte. Nun wird der langjährige Leistungsträger allerdings nicht als Mittelfeldspieler zurückkehren, sondern von der Seitenlinie Anweisungen geben.

Auch mit einer externen Lösung habe man sich beschäftigt, so Math. „Aber ein neuer Trainer hätte auch wieder Eingewöhnungszeit gebraucht und diese Zeit haben wir nicht.“ Stattdessen soll der Trainerwechsel möglichst schon am Sonntag Wirkung zeigen, wenn es zum einzigen Team geht, das noch schlechster dasteht als die SGM: zum SV Sulmetingen II. Math betont zudem, dass der Verein nun jeden einzeilnen Spieler in der Pflicht sehe.