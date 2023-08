Musikverein Mettenberg feiert sein Gartenfest in Barabein

Der Musikverein Mettenberg feiert am 5. und 6. August sein traditionelles Gartenfest in Barabein auf dem Hof der Familie Schlanser, das in diesem Jahr im Zeichen des Jubiläums zum 175–jährigen Bestehen des Vereins steht. Dies teilt der Musikverein mit.

Auftakt ist am Samstagabend um 18 Uhr mit den Uttenweiler Egerländern. Um 20 Uhr übernimmt die Musikkapelle aus Mietingen die musikalische Unterhaltung. Den Abend über können sich kleine Gruppen bei verschiedenen Wettspielen messen. Eine Anmeldung hierfür ist nicht notwendig. Ab 22 Uhr laden dann auch die gemütliche Kellerbar und das Weinzelt zum Verweilen ein.

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppen, musikalisch umrahmt von der Musikkapelle Schemmerhofen. Passend dazu bietet die Küche einen reichhaltigen Mittagstisch. Die Nachmittagsunterhaltung bei Kaffee und Kuchen übernimmt ab 14.30 Uhr der Akkordeon– Spielring Mettenberg. Zum Ausklang um 18 Uhr spielt die Musikkapelle Mettenberg. Am Sonntagnachmittag gibt es für die kleinen Besucher Kinderschminken. Gefeiert wird bei jedem Wetter, der überdachte Innenhof und die damit verbundenen Räumlichkeiten bieten Schutz vor etwaigem Regen.