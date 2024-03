Ein Abend der Premieren in Mettenberg

Ein glanzvolles Frühjahrskonzert hat der Musikverein Mettenberg mit dem Projektorchester der Jugendkapellen (Juka) Bergerhausen-Laupertshausen und Mettenberg in der Festhalle Mettenberg geboten. Ein Abend der Premieren sollte es werden.

Mit lockerem Drive präsentierte die Juka mit Stefan Schlanser ihre Stücke. Die Komposition „The Magician“ (Peter Deisenberger) erzählt von jungen Zauberern und irische Melodien waren in Wesley Kennedys „Celtic Ballad“ zu hören. Mit „How to Train Your Dragon“, arrangiert von Johnnie Vinson und einer Zugabe, verabschiedeten sich die 36 Jugendlichen.

In der neuen Uniform übernahmen das Blasorchester Mettenberg und Musikdirektor Hans Herle die Bühne. Klangvoll eröffnete das Ensemble den Konzertteil mit „Fanfare, Dance und Choral“ (Giovanni Gastoldi). Nach der Fanfare folgte ein beschwingter Tanz und mit schönen Umspielungen erklang im Choral das Kirchenlied „In dir ist Freude“. „Wellingtons Sieg bei Vittoria 1813“ ist ein zweiteiliges Werk von Ludwig van Beethoven. Der erste Teil handelt von der Schlacht bei Vittoria und im Zweiten erklingt die Siegessinfonie. Das Orchester spielte die Siegessinfonie.

Gehörgefällig ist Antonin Dvoráks „Festlicher Marsch“. Mit Trompetenfanfaren beginnt das Stück und markant erklingen sie wieder am Schluss der Komposition. Das Hauptthema des Marsches wurde mit einer melodischen Geschmeidigkeit präsentiert. „Return to Ithaka“ von Kees Vlak ist im wahrsten Sinne des Wortes sagenhaft. Spieltechnisch anspruchsvolle Abschnitte mit lyrisch-malerischen Passagen bedienen sich bekannter melodischer Anleihen. Mit einem schönen Klarinettensolo versetzte Birgit Branz das Publikum ins antike Griechenland. Als weitere Solistin beeindruckte Helen Buse an der Oboe.

Nach Anton Bruckners „Apollo-Marsch“ und dem „Mährischer Tanz Nr. 9“, (Frantisek Manas), hier eingebunden ein Trompetensolo von Stefan Schlanser, folgte der walachische Tanz „Troják“. Boris Hajdusek gibt dem Tanz im Wechsel zwischen Zweier- und Dreiertakt einen virtuosen Charakter. Die dramatische Ouvertüre „Invicta“ vom US-amerikanischen Komponisten James Swearingen schäumt geradezu über vor Energie. Der stark lyrische Mittelteil stellt dazu den Kontrast dar.

Eine Zugabe durfte nach einem lang anhaltenden Applaus nicht fehlen. Die 55 spielfreudig musizierenden Damen und Herren verabschiedeten sich mit dem Sirtaki „Zorba’s Dance“ und dem Arsenal-Marsch. Das gut aufgestellte Orchester präsentierte sich gut vorbereitet, intonationssicher und war der anspruchsvollen Literatur immer gewachsen. Hans Herle hatte einen überzeugenden Klangkörper geformt. Charmant führten Susi Holz und Martina Schuler als Moderatorinnen durch das Programm.

„Ein Abend der Premieren soll es werden“, verkündete Vorstand Alexander Holz bei seiner Begrüßung. Es sei das erste gemeinsame Projektkonzert der Jukas, das erste Konzert der Musikkapelle Mettenberg in neuer Uniform und das erste Konzert mit MD Hans Herle, so Vorsitzender Holz unter dem Beifall des Publikums.