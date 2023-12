Beim zweiten Mettenberger Kleiderbasar shoppen

Der zweite Mettenberger Kleiderbasar für Erwachsene findet am Samstag, 20. Januar, von 9 bis 15 Uhr in der Turnhalle in Mettenberg statt. Verkauft werden darf Kleidung von Größe S bis XXXL, Schuhe ab Größe 35, Bademode, Mützen und Hüte, Schals und Handschuhe, Rucksäcke und Taschen.

Alle Verkäufer können sich per Mail über [email protected] anmelden und so eine Verkäufernummer bekommen. Die Kleiderabgabe findet am Freitag, 19. Januar, zwischen 17 und 18 Uhr statt. Nicht verkaufte Teile können am Samstag wieder abgeholt werden oder auch an die Sammelzentrale Laupheim gespendet werden. Pro zehn abgegebenen Teile fällt eine Gebühr von zwei Euro an.

Alle Kleider und Gegenstände werden thematisch und nach Größen vorsortiert. So kann ganz gezielt nach Kleidung, Schuhen oder Accessoires gesucht werden. Der Eintritt beträgt einen Euro (ab 18 Jahren). Für die Verpflegung sorgt die Fussballabteilung der SG Mettenberg.