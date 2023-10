Mega-Party im Abdera

Nahezu dreihundert feierwütige Musikfans fanden am 14. Oktober ihren Weg in das Abdera um dem Konzert von „Folkless & the Barcooks“ und „Thunderflowers“ beizuwohnen. Ein abwechslungsreicher Mix aus bekannten Songs der letzten 40 Jahre erwartete das Publikum.

Den Anfang machten die vier Musiker von „Folkless“, Johannes Lessmeister, Markus Bareth, Osita Iwundi und Valentin Koch, und zündeten ein Feuerwerk von bekannten Hits: Mighty Oaks’ -Driftwood Seat- gefolgt von Passengers -Holes- bis zu -Soul Storm- von Patrice. Danach folgten Klassiker, wie Don Henleys -Boys of Summer- oder -Rocking in a free world- von Neil Young und begeisterten nicht nur die ältere Generation im Publikum. Mit einem sehr stilvollen Medley aus Hits von Grönemeyer, BAP und Westernhagen fand auch der Deutschrock seinen Platz im Programm. Da bot es sich an mitzusingen. Die Stimmung in der Halle hätte nicht besser sein können, nachdem die Musiker weitere Hits wie -Oh Jonny- von Jan Delay oder -Junge- von den Ärzten ablieferten.

Bei so viel guter Laune vergingen die eineinhalb Stunden mit „Folkless & the Barcooks“ wie im Fluge, doch das nächste Highlight des Abends ließ nicht lange auf sich warten.

Die „Thunderflowers“ haben sich in den letzten Monaten nicht nur in Biberach einen Namen erspielt. Jedes Konzert der vier Jungs um Sängerin Elisa Caci ist geprägt von einer Dynamik wie man sie selten zu sehen bekommt. Auch im Abdera sorgten die „Thunderflowers“ von Beginn an mit ihrer brachialen Bühnenpräsenz für Begeisterung bei jung und alt.

Die eindrucksvolle Stimme von Elisa wurde getragen vom Background aus Schlagzeug, Bass und Lead- und Sologitarre. Da saß jede Note, jeder Akkord perfekt, dank Luis Wenz, Giuliano Caci, Fabian Unterriker und Jan Fischer.

Hits von Blur, Billy Idol, Green Day, Bon Jovi oder Bryan Adams gab es zu hören, aber auch die Heavy Fans im Publikum kamen mit -Enter Sandman- von Metallica oder -Highway to Hell- von AC/DC auf ihre Kosten. Nach rund zwei Stunden verabschiedeten sich die „Thunderflowers“ vom dankbaren Publikum, aber nicht ohne eine kleine politische Note mit dem Anti-Kriegs-Song -Zombie- von den Cranberries zu setzen.

Ein würdiger Abschluss für ein spektakuläres Konzert, das gezeigt hat, dass auch in schweren Zeiten der Bedarf an einem Abend voller Freude und Unbekümmertheit besteht und mehr als nötig ist.